Las recetas fresquitas se han convertido en nuestros mejores aliados del verano. No hay excusas para comer rico, mientras nos cuidamos: Virginia Troconis y su helado casero más sano y fácil de cocinar nos ha inspirado. ¡Apunta! Solo necesitas tres ingredientes muy sencillos: yogurt, fresas y frambuesas y acaí. ¡Facilísimo! Así que, por favor, toma nota porque solo te llevará 5 minutos.

Sabemos que comer sano es la base principal para gozar de una buena salud. Pero, en muchas ocasiones hay momentos en los que las fuerzas nos flaquean y los antojos se adueñan de nosotros. ¡Cuántas veces has tenido ganas de helado y no has querido caer en la tentación por no engordar! Tranquila, uno de los apoyos fundamentes de la venezolana para afrontar esta situación, es una deliciosa receta casera que te mantendrá sano y saciará tus ansias de dulce.

Y es que, tenemos que decir que la mujer de ‘Manuel Díaz El Cordobés‘ está siendo una de las famosas que más están haciendo por intentar que nos cuidemos. Nos cuenta sus rutinas de deporte, y nos da ideas muy útiles para alimentarnos de manera sana y saludable. Porque ahora que las temperatura suben y llega el buen tiempo y los ‘saraos’ de playa, más que nunca, tenemos que estar al 100% de energía.

Virginia Troconis tiene la mejor receta de helado casero para este verano

¿Recuerdas el helado de fresa que tomabas cuando eras niña? Es un clásico y ahora, en lugar de ir a la tienda, podrás hacerlo en casa. Solo con triturar los ingredientes que te ponemos a continuación: yogurt (si es sin azúcar mejor), fresas y frambuesas congeladas y acaí. Trituramos y removemos bien hasta que todo quede homogéneo.

¿Qué tiene de especial esta mezcla? Principalmente que no engorda. Y es que, el acaí, que procede de la selva del norte de Brasil, es un fruto con muchos beneficios para la salud, tanto vitamínicos, como antioxidantes y antiinflamatorios. Es conocido como un suplemento para la pérdida de peso y ha demostrado que estimula el metabolismo. El sabor es una mezcla entre la frambuesa y la uva, pero con un pequeño gusto a chocolate.