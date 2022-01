Año nuevo, vida nueva. O corte de pelo nuevo. O color de melenaza nuevo. Sea como sea, la que ha estrenado cambio de look ha sido Pilar Rubio, que se atreve con el color que más favorece y que será tendencia la próxima temporada. La colaboradora de televisión estrena nueva melena. Ha acudido a su centro de belleza de confianza y se ha puesto en las manos de los expertos para conseguir un resultado que nos ha dejado a todos boquiabiertos. «Año nuevo, color nuevo 💫 Ahora sí que voy a juego con mi apellido 😜. Dark Vanilla», ha escrito Pilar Rubio junto a unas imágenes en las que se le puede ver espectacular y radiante con su nueva melena.

Pilar Rubio estrena color de pelo y hace arder las redes sociales

La presentadora ha sorprendido a todos con este radical cambio de look. Pero, ¿qué se ha hecho? Su peluquera de confianza ha elegido el Dark Vanilla para darle un nuevo aire a su melena, que le da un aspecto de mayor volumen y con mucha más luz. Su peluquera ha revelado los detalles de esta nueva tonalidad de la melena de Pilar Rubio: «Oscuridad en la zona interna, y luminosidad con tonos vainilla y beige, la mezcla perfecta para eliminar un tono negro…⚡️«, dice. Y es que hay que recordar que durante la última época, Pilar ha lucido una melena negra con mucha personalidad.

Además de cambiar el color de su melena con un tono vainilla y avellana con efecto de raíz oscura, Pilar Rubio también se ha sometido a un tratamiento para conseguir una melena perfecta. Por ello, ha optado por un tratamiento de hidratación y brillo. Son muchas las influencers que optan por un chute de hidratación enriquecido con proteínas que es ideal para cabellos secos, quebradizos y tratados químicamente, como es el caso de Pilar, que ha optado por los tintes para cambiar su melena. Por este motivo, quiere darle un chute de salud a su melena para que brille con fuerza durante los próximos meses.

La presentadora quiere seguir con su melenaza: no se ha cortado el pelo

Pilar Rubio no ha tocado el largo de su melena. Si bien ha cortado las puntas para devolverle la vitalidad y eliminar las puntas quebradizas tras los excesos del uso de aparatos como las planchas o el secador, ha elegido dejar su largo. La presentadora presume de una larga melena y así quiere que siga siendo. Además, ahora con su nuevo color, que le aporta un extra de movimiento, el resultado no puede ser más ideal. Sin lugar a dudas, un nuevo cambio de look que no nos puede gustar más. Os mostramos todas las imágenes.