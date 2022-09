Este miércoles arranca de nuevo el otoño. Con la llegada de septiembre y de la nueva estación, a todas nos apetece hacernos algún tratamiento o cambio de look para recibir el nuevo curso con la mejor de las imágenes. Son muchos los rostros famosos que pasan por «chapa y pintura» tras poner punto y final a su época de vacaciones, que suelen alargarse más que la del resto de los mortales. La última en hacerlo ha sido Anita Matamoros. La joven ha acudido a su peluquero favorito para ponerse en sus manos y experimentar un nuevo cambio de look que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Una nueva imagen, mucho más fresca y actual, ha sido la apuesta de su estilista para comenzar el nuevo curso de la mejor manera. Pero, ¿qué se ha hecho la hija de Makoke?

Anita Matamoros aúna todas las tendencias en melenas

La verdadera pregunta que nos hacemos es: ¿qué no se ha hecho? Se ha cambiado el tono del pelo, se ha hecho un nuevo corte y ¡además se ha puesto flequillo! Estamos ante un radical cambio de look que vas a querer copiar. Una perfecta inspiración de las tendencias en pelo que se llevarán este otoño. Aunque si no eres tan atrevida como ella, puedes darte pequeñas pinceladas y no apostar por el «pack completo». Sin embargo, si no tienes miedo a los cambios, la nueva melena de Anita Matamoros es lo más deseado de este otoño. La joven ha sucumbido a un rubio mucho más dorado de que lucía con algunas mechas más claras. Un mix infalible con el que le devuelve todo el brillo y la luz a la melena después de los estragos del verano. Ahora, la hija de Kiko Matamoros y Makoke luce un pelo recuperado, hidratado y perfectamente cuidado.