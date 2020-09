La hija pequeña de los Reyes ha comenzado al colegio y a diferencia de su hermana ha lucido su larga, lisa y brillante melena. Te contamos cómo se consigue

El pasado día 9 la princesa Leonor comenzó el curso en el colegio Santa María de los Rosales y dos días después lo ha hecho su hermana, la infanta Sofía. En el primer día de clase vimos a la Princesa de Asturias con un nuevo peinado, una trenza ladeada, que se ha convertido en su peinado favorito y que ha vuelto a lucir, mientras que su hermana pequeña se mantiene fiel a su larga melena lisa. Ambas hermanas pueden presumir de una auténtico pelazo, con sus largas melenas rubias con algún mechón más claro a modo de reflejo. Pero, ¿cómo se puede conseguir ese pelo tan liso y brillante que Leonor y Sofía han heredado de su madre la reina Letizia?

Después del verano, con los excesos del sol, el cloro de las piscinas o el salitre del agua del mar, el pelo está mucho más apagado y sin vida. Pero todo tiene solución. Una de las bases para que nuestro pelo recupere esa vitalidad es mimarlo mucho y mantener una serie de rutinas para que esté bien hidratado.

Los tips para lucir una melena más brillante y sana, imitando a la que hemos visto a la infanta Sofía en su primer día de colegio, son bastante sencillos de seguir.

Aclarado con agua frí­a

Es un truco que has oído en muchas ocasiones y que es absolutamente efectivo. Cuando te laves el pelo, hazte el último aclarado con agua frí­a, ya que ésta cerrará y sellará tus cutí­culas. Esto impedirá que las puntas se abran y que el pelo se dañe, dándole un extra de brillo y fuerza.

La rutina de lavados

Especialmente para las personas con el pelo graso que no pueden estar un dí­a sin lavarse el pelo y creen que brillo es igual a cabello graso. Aunque parezca que es más beneficioso lavarse la melena diariamente, es un gran error.

Cada vez que usas tu champú, estás retirando el aceite natural que produce nuestro pelo y es el que le proporciona ese brillo tan fantástico. Así­ que intenta aguantar lo máximo posible antes de lavarte de nuevo la cabeza.

Di adiós a los productos quí­micos

Nuestro pelo recibe al dí­a miles de agentes externos que acaban dañándolo, como la propia contaminación, los secadores, las planchas, los tintes y un largo etcétera que hace que tu pelo pierda su brillo y suavidad.

A veces, no podemos evitar usar alguno de estos productos, pero sí­ que podemos hacer un mejor uso de ellos. Por ejemplo, si vamos usar un tinte, mejor que contenga ingredientes naturales y de buena calidad. Por otro lado, si vamos a usar una mascarilla para hidratarlo y darle ese brillo del que hablábamos, que también contenga en su mayorí­a ingredientes naturales y esté libre de parábenos y siliconas.

Secadores y planchas

Si durante los meses de verano has podido dejar de lado los secadores y planchas para que tu melena se secara al aire, con la vuelta al trabajo y a la rutina intenta no abusar demasiado de ellos. Si no te queda más remedio intenta no hacerlo a una temperatura demasiado elevada y no concentrarlo en un punto determinado.