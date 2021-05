La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha añadido un acertadísimo detalle a sus uñas y ha conseguido crear la manicura más bonita de todas.

Hace algo menos de un mes os hablábamos de que Estela Grande nos había enamorado gracias a la manicura más sencilla, elegante y atemporal. Y es que la joven, que se dio a conocer gracias a su paso por Gran Hermano VIP, apostaba a mediados de abril por una manicura francesa de lo más bonita. Se trataba de un diseño clásico que, como toda manicura francesa, destacaba por llevar esmalte blanco en el extremo de la uña y una capa de laca brillante sin color; creando un patrón muy natural y chic que no podía sentarle mejor. Pues bien, ahora la influencer, que cuenta en su perfil de Instagram con más de 388 mil seguidores, nos ha dejado con la boca abierta gracias a un nuevo diseño, esta vez con un precioso detalle de lo más acertado.

La exnovia de Diego Matamoros, al igual que hizo en la última ocasión, ha vuelto a confiar en las profesionales de Hello Nails, su salón de uñas favorito. Allí, tras unos minutos entre esmaltes y pinceles, ha salido con una manicura sencillísima que destacaba gracias a un precioso detalle de lo más elegante. Concretamente, la joven ha decidido añadir en cada una de sus uñas una pequeña mariposa metalizada y brillante que, sobre una base de pintauñas nude, resaltaban de la mejor forma y elevaban la manicura a niveles estratosféricos.

Mariposas metalizadas: Así es el detalle que Estela Grande ha añadido a sus garritas

Aunque increíblemente discretas, estas adorables pegatinas de mariposas brillantes en un acertado color rosa repartidas por sus uñitas no puede ser más ideales. Y es que, a pesar de que no alteran la idea clásica y sencilla de la manicura, sí que le dan un toque de lo más acertado que no puede gustarnos más. Resultan ideales en estos meses de primavera y especialmente para aquellas que les gusta innovar pero prefieren no pasarse de la raya.

Sin lugar a dudas, la elección de manicura de Estela Grande no puede ser más apropiada. Y más aún combinándola como lo ha hecho; pues ha elegido una bonita blazer de tweed rosa chicle, un top nude de cuello cisne, unos pantalones vaqueros rectos y unas sneakers blancas. Un conjunto ideal que pegaba perfectamente con sus nuevas uñas y que nos ha conquistado nada más verlo. ¡Qué ganas de pedir cita en nuestro salón de manicura y pedicura de confianza y pedir un diseño similar al de la joven!