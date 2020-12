Me gusta hablar del maquillaje como si fuese un arte y de los maquilladores como auténticos artistas. De hecho, razón no me falta, pues en inglés, por ejemplo, a los profesionales del maquillaje se les llama make up artists (traducido literalmente como artistas del maquillaje). Y si se les llama así es porque en realidad lo son. Los polvos y sombras para los maquilladores son como las acuarelas y óleos de los pintores; y nuestra cara el lienzo en blanco que rellenar o el trozo de arcilla que modular. El maquillaje bebe y se inspira de prácticamente todas las disciplinas artísticas y aquellos que se dedican a él buscan las musas al igual que lo hacen músicos o escritores. Como ocurre con el resto de artes, el maquillaje tiene su técnica, sus esquemas y sus formas predeterminadas y seguirlas hace que el resultado sea mucho más acertado. Hoy me gustaría enseñaros cuál es la forma más eficaz de aplicar el corrector.