El ballet fit es una disciplina basada en el ballet que combina elementos fitness. Una disciplina que ha enamorado a las celebs, incluida Anabel Pantoja

Desde los Estados Unidos y UK hasta España, el Ballet Fit es una de las últimas tendencias entre las famosas para ponerse a punto que fusiona la técnica de la danza clásica con el fitness. Gloria Morales, conocida en las redes sociales como @atacadas, fue la encargada en traer esta nueva modalidad a nuestro país hace unos años, en 2019. Desde entonces, son muchas las mujeres que han caído rendidas a sus clases para conseguir una figura espectacular. Tiene un plan de entrenamiento de 21 días con diferentes sesiones en la que se trabaja la fuerza, la coordinación, la tonificación, el equilibrio y la flexibilidad implicando todo el cuerpo en los ejercicios cardiovasculares al ritmo de música de piano al inicio y final de la sesión, y con hits musicales en los bloques más intensos. La última que ha caído rendida ha sido Anabel Pantoja

Hace tan solo unas horas que la colaboradora de televisión nos desvelaba que había comenzado el año 2021 a ritmo de baile junto a Gloria Morales para conseguir modelar su figura. Pero, ¿qué se consigue con el ballet fit? Os contamos todos sus beneficios. Si todavía no lo has probado o no has oído hablar de ello, ahora no podrás quitártelo de la cabeza.

Los beneficios del ballet fit, el deporte de las famosas

Aunque sus beneficios son múltiples, muchas famosas optan por este método debido a la rápida pérdida de peso y a que te mantiene en forma en tiempo récord. Pero el ballet fit te ofrece mucho más de lo que crees. Si has comenzado el año con el propósito de ponerte en forma pero no tienes tiempo para ir al gimnasio o prefieres experimentar con algo nuevo, esto está diseñado para ti. ¡No pongas excusa!

Y es que aunque uno de nuestros pensamientos cuando nos ponemos a practicar deporte siempre es el de ponernos en forma, también te ayuda a cultivar la mente. Unir cuerpo y mente te ayuda a conectar contigo mismo y a sentirte mejor, tanto a nivel físico como psicológico. Es el momento de empezar una nueva vida.

Con el ballet fit, además, mejorarás la elasticidad y la flexibilidad, favorecerás el equilibrio y tonificarás el cuerpo. También te ayudará a mejorar la coordinación. Trabajarás la musculatura y esculpirás tu cuerpo de una manera elegante, además de conseguir un cuerpo mucho más fuerte.

Una de las mayores preocupaciones en las mujeres y que le llevan a elegir un deporte u otro es intentar conseguir un vientre plano. El ballet fit es la modalidad que te ayudará a conseguirlo en tiempo récord ya que la mayoría de sus ejercicios trabajan y refuerzan el core, además de corregir la postura para evitar así las lesiones. ¿Todavía no te hemos convencido? A pesar de ser una disciplina de baile es apto para todas las edades, sexo y condición física y no se requiere de conocimientos de danza. Os mostramos unas imágenes de Anabel Pantoja practicando este deporte que ha conquistado a las famosas… y también a nosotras.