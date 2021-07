La vitamina C es ideal para nuestra piel y, para nuestra suerte, existen multitud de productos en el mercado que contienen este ingrediente.

El ácido L-ascórbico (AA), comúnmente llamado vitamina C, está considerado como uno de los más potentes agentes antioxidantes del organismo. Es una vitamina esencial que debemos aportar a nuestro organismo y cuyas propiedades dermatológicas son múltiples. Y no lo digo yo, que soy un simple pero majo redactor, lo dice el Doctor Gabriel Serrano, dermatólogo y presidente de Laboratorios Sesderma. «El fotoenvejecimiento hace que la piel pierda luminosidad y aparezcan imperfecciones, manchas, o arrugas. La vitamina C es el mejor aliado para combatir los radicales libres, recuperar esa luz natural de la piel, unificar su tono y devolverle vitalidad», afirma. Un motivo más que suficiente para incluir esta simpática vitamina en nuestra rutina de belleza diaria.

De hecho, según los últimos datos de estudios realizados por Sesderma, la vitamina C es una fuente de vitalidad e hidratación diaria que incrementa la luminosidad y unifica el tono de la piel. Ya nos lo confirma el doctor Gabriel Serrano que reconoce que «la vitamina C incrementa la luminosidad de la piel hasta un 68%, bloquea hasta el 80% de los radicales libres, aporta un extra de hidratación de hasta un 79% y mejora la elasticidad hasta en un 63%». O lo que es lo mismo: que no tienes excusa para no usarla en tu rutina beauty.

Cada vez más presente en la industria de la belleza

Son tantos los beneficios que esta vitamina tiene en nuestra piel que ya son muchas marcas las que han decidido crear líneas de cosméticos utilizando sus poderes y sus beneficios. Sesderma fue una de las primeras pero a día de hoy existen muchísimas más. Echa un ojo a nuestra selección y hazte que con la crema, el sérum o el gel con vitamina C que más se adapte a tus necesidades. ¡El caso es que lo incluyas en tu día a día y notes desde ya la diferencia!