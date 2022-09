Tan importante es el look como la manicura que elegimos para acompañarlo. Por eso, hay que darle tanta relevancia a la ropa como al esmalte de uñas que decora nuestros dedos. La elección del color, el diseño o hasta la forma, también es un factor clave. ¿Un consejo? Apuesta por clásicos para un efecto 100% elegante. Siguiendo esta recomendación, Tamara Falcó ha encontrado la mejor laca de uñas para los eventos importantes. Es un color ideal para quien busque un tono sencillo pero a la vez sofisticado.

Es un esmalte transparente con el que consigue un diseño limpio, minimalista y súper discreto. Al verlo da la sensación como si las uñas no estuvieran pintadas, pero sí arregladas. Sin embargo, tiene ese toque de inocencia que consigue una propuesta muy sutil y natural. Si te decantas por las uñas ‘casi desnudas’ arriesga todo lo que quieras con el vestuario. Está permitido.

Ella lleva el esmalte de uñas ‘OPI Nature Strong Natural Origin Top Coat’, que está formulado con ingredientes de origen vegetal para cubrir las uñas con un velo protector del color y que mantiene el tono más tiempo gracias a su composición pigmentada con un acabado de alto brillo. Además es vegano y no supera los 15 euros.

Tamara Falcó elige para sus uñas el minimalismo puro y duro

Si te has fijado se trata de un ‘Top Coat’ y no de una base. Este producto destaca por ser incoloro con mucha luz y, por lo general, suele aplicarse sobre la manicura para proteger el color y evitar que se salte. No es una base en sí. Es una barrera protectora. Para que lo entiendas bien, la base es el primer paso del esmaltado y el top coat es el último.

Pero, aunque la hija de Isabel Preysler utiliza el ‘top coat’ como esmalte natural, debemos tener cuidado ya que si usamos este producto en el orden equivocado podríamos dañar nuestras uñas. En este sentido, siempre es mejor optar por bases transparentes (te dejamos una alternativa en nuestra galería).