La presentadora ha continuado con sus proyectos en España tal y como anuncio. Una presentación ha llevado a Pilar Rubio a posar ante los medios y lo ha hecho con un flequillo que seguro que vamos a ver a más de una famosa.

Empieza una nueva vida en París, pero antes de poner rumbo a la ciudad francesa, Pilar Rubio ya dejó claro que tenía múltiples proyectos que aquí que iban a hacer que la siguiéramos viendo a menudo. Uno de ellos ha tenido lugar esta misma semana y ha hecho además que la veamos con un nuevo peinado, con el flequillo que será tendencia absoluta esta temporada.

El peinado del otoño

Su look llamaba la atención porque lucía un flequillo tipo cortina, aunque bastante tupido que no le habíamos visto hasta ahora. Sin embargo, ya son varias las influencers que han decidido cortar por lo sano y lucir esta temporada distintos flequillos, algo que sin duda favorece a los rostros más alargados y cuadrados y que además, tiene el plus de rejuvenecer la mirada.

Pilar lo acompañaba con su habitual melena larga suelta y lisa y su eterna sonrisa. Para el estilismo, apostaba por la sencillez de un básico: una camisa blanca que encajaba a la perfección con una falda de cuero negra corta y ajustada. En los pies, unas sandalias negras también de líneas sencillas que bordaban un conjunto en el que, sin duda destacaba ese flequillo que lucía.

Volcada en el deporte

Pilar Rubio presentaba una aplicación deportiva en nuestro país y se presentaba como embajadora en España. Es algo que le viene como anillo al dedo, porque la presentadora está muy centrada en la práctica deportiva y además es una gran defensora de la vida sana.

Tanto es así, que acaba de terminar de preparar un libro que ya ha presentado. Se trata de ‘Mi método para llevar una vida saludable’, en el que analiza la forma en la que hay que cuidarse para mantenerse sano y en forma en distintas etapas de la vida. Está especialmente enfocado en el universo femenino porque en gran medida va en base a sus experiencias vitales, aunque quienes hablan son los expertos.

Comparte sus experiencias

Todo esto viene acompañado además de sus publicaciones en las redes sociales donde habitualmente cuenta en qué consisten sus ejercicios para mantenerse en forma. Así la vemos mostrando ejercicios con pesas, en la piscina o incluso aprovechando los ratos en los que sale a tomar el sol.

Entre los contenidos que ha compartido también está la dieta que su nutricionista ha elaborado especialmente para ella teniendo en cuenta sus rutinas y su gusto a la hora de comer. Todo para dejar claro que en su caso, mantener un estilo de vida saludable es una cuestión de fuerza de voluntad.