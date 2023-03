La revolución de las pestañas postizas ya está aquí, las pestañas Press On te harán que te olvides del pegamento para siempre.

Si estás buscando una manera fácil y rápida de añadir un poco de glamour a tu look, las pestañas postizas Press On pueden ser justo lo que necesitas. Estas pestañas son una alternativa mucho más sencilla que las pestañas postizas tradicionales, ya que no requieren pegamento y son muy sencillas de aplicar.

Las pestañas postizas press on han llegado para revolucionar el mundo de la belleza las hemos podido encontrar en una variedad de estilos y longitudes, por lo que es muy fácil encontrar un par que se adapte a tus necesidades. Si deseas un aspecto natural y sutil, hay pestañas más cortas y menos voluminosas disponibles. Mientras que si quieres un aspecto más dramático para una ocasión más especial, hay pestañas más largas y gruesas que pueden ayudarte a lograr ese efecto de ojos de infarto.

La aplicación de las pestañas postizas Press 0n es muy fácil y no requiere pegamento ni habilidades especiales. Todo lo que necesitas hacer es retirar las pestañas de su embalaje y colocarlas en la parte superior de tus pestañas naturales. Puedes ajustar la posición de las pestañas para que se adapten perfectamente a la forma de tus ojos. Además, dado que estas pestañas no requieren pegamento, no tienes que preocuparte por dañar tus pestañas naturales al retirarlas.

Las pestañas Press On son el formato más revolucionario de pestañas postizas

Otra gran ventaja de este tipo de pestañas postizas es que son (generalmente) reutilizables. Si las cuidas adecuadamente y las guardas en su embalaje original después de su uso, puedes usarlas varias veces antes de tener que reemplazarlas. Esto no solo te ahorra dinero a largo plazo, sino que también es una forma sostenible de incorporar las pestañas postizas en tu rutina de belleza.

Si nunca has usado pestañas postizas antes, puede llevar un poco de tiempo acostumbrarse a aplicarlas correctamente. Sin embargo, una vez que hayas dominado la técnica verás que tu look beauty evoluciona al siguiente nivel en escasos segundos. Además si aún no te has iniciado en el mundo de las pestañas postizas nosotras te recomendamos que pruebes con este tipo ya que su fijación es mucho más sencilla (y segura) que las de las pestañas postizas tradicionales.

Hay una gran variedad de pestañas entre las que poder escoger y las marcas ya se han dado cuenta de que este nuevo formato es el ganador. Si quieres hacerte con unas echa un vistazo a esta selección que te acercamos en la galería.