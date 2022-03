El perfume es una de las cosas más personales que tenemos, somos conscientes de que el mismo perfume en personas distintas no tiene nada que ver; aún así, sus notas suelen destacar lo suficiente como para reconocerlo rápidamente cuando alguien se cruza con nosotras por la calle. Hemos creado una lista con los perfumes más vendidos, para que lo tengas en cuenta a la hora de hacerte con uno nuevo y darle un toque chic extra a tu rutina de belleza.

Hay cientos de perfumes míticos que no pasan de moda, que perduran y nos agradarán con su olor per saecula saeculorum, pero hay algunos perfumes y colonias superventas que se posicionan en lo mainstream. Algunas no bajan del pódium, por lo económico o por su buen olor, sea como fuere, los tiene un alto porcentaje de la población femenina.

Te sugerimos algunos modelos de marcas de perfume con las que seguro te hascruzado alguna vez y reconocerás al instante, quizá por alguna conocida, amiga o enemiga íntima.

Las últimas tendencias en los perfumes de mujer suelen acercarse a lo más dulce, un perfume sweety siempre debuta entre las más jóvenes; la madurez olfativa se alcanza olvidándose de los perfumes azucarados y, normalmente, con los años, tendemos a abrir nuestro abanico de olores y llevarlo por otros derroteros, buen ejemplo de ello son los más florales, los olores a maquillaje o talco, los amaderados o, la ultimísima moda en perfumes los olores unisex.

Hay estudios de perfumes a medida que elaborarán el tuyo para que sea único

No son pocas las mujeres que se derriten con las fragancias más agradables y seductoras de sus amigos y parejas; algunas llegan a darle un toque distinto a su perfume mezclándolo con uno masculino; otras llegan a combinar varios de sus perfumes para crear un olor intenso y menos reconocible.

Lo que hay que tener claro para elegir la fragancia es esencialmente la hora del día y la temporada del año, el frío y el calor afecta muchísimo al impacto del olor que emite nuestro cuerpo. Los más cítricos, verdes, frutales y florales suelen usarse de manera diurna y, generalmente, en verano y primavera, para refrescar el cuerpo y no invadir con un olor fuerte todo lo que nos rodea. Los más densos, de la familia olfativa llamada Gourmand y orientales, con un cuerpo más fuerte y, muy importante, con más concentración de esencia pura, que es lo que causa la durabilidad, suelen asociarse a la noche y a las estaciones frías.

A continuación te dejamos algunos de los perfumes superventas que se han convertido en el perejil de todas las salsas, no por malos, si no porque su uso está muy extendido entre el público femenino.