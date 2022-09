Penélope Cruz reaparece en Venecia con flequillo postizo y coleta

El Festival de Venecia es una cita indispensable para los amantes del cine y las tendencias. En tal destacado evento no faltan infinidad de caras conocidas del panorama nacional, e internacional. Desde actrices como María Pedraza, hasta modelos como Nieves Álvarez y, pasado por tops de renombre como Irina Shayk. Por el photocall desfilaron con sus impactante looks, pero hay una asistente que siempre sabe cómo sorprender a todos. Se trata de Penélope Cruz, que además de defender con éxito un vestido maxi blanco de aires bohemios y encaje floral, arrasó con su nuevo cambio de look durante la presentación de «On The Fringe».

La actriz, que acaparó nuestra atención por optar por un maquillaje muy marcado en clave maxi con línea negra del ojo muy potente, se sumó a la moda del flequillo postizo. Estos flequillos son una perfecta elección para hacer aparición con una imagen renovada pero sin necesidad de cortar el pelo y sobrellevar el largo proceso de crecimiento del flequillo de nuevo. Sobre todo, son un gran accesorio para complementar looks en eventos especiales.

Penélope ha elegido un flequillo corto, espeso y despuntado

La madrileña recogió su cabello en una coleta alta y la sorpresa vino de la mano de su flequillo (corto, espeso, despuntado y con las capas laterales ligeramente capeadas). Se trata de una versión transgresora, y muy en tendencia conocida como ‘Baby bang (o flequillo muy corto), que Blanca Suárez ha llevado recientemente.

Con este accesorio, Penélope consigue realzar la mirada, los pómulos y estilizar las facciones. ¿Te atreves con esta tendencia? Una de sus ventajas es que son muy fáciles de usar. Suelen tener dos clips laterales y se colocan con mucha facilidad. En definitiva, un look de alto impacto que no nos esperábamos porque, horas antes, la vimos lucir su melena larga y lisa, con la raya al medio y sin flequillo.