Si buscas inspiración para peinarte para una boda, un bautizo o una fiesta especial, estos looks del Festival de Venecia son todo lo que necesitas.

Ayer mismo comenzaba el Festival de Cine de Venecia y, para nuestra grata sorpresa, lo hacía con un despliegue de glamour made in Spain que nos dejó a todas con la boca abierta. Y es que, en esta primera jornada de La Biennale han sido muchas las artistas y famosas patrias que han desfilado por la alfombra roja. ¿El motivo? La película encarga de inaugurar esta 78º edición no ha sido otra que Madres paralelas, la última película de Pedro Almodóvar que ofrece una visión peculiar e inesperada sobre la maternidad y que cuenta con protagonistas de la talla de Penélope Cruz y Milena Smit. Un estreno al que acudieron, cómo no, ambas actrices y al que tampoco quiso faltar Georgina Rodríguez, una de las fijas a este evento desde hace años. Las tres eligieron sus mejores galas para tan importante ocasión, pero también optaron por los mejores beauty looks. Y es que todas se dejaron ver con perfectos peinados que, sin duda, son la mejor fuente de inspiración. ¡Hemos hablado con los peluqueros más top para que nos den las claves de sus estilismos capilares!

Por la mañana, Penélope Cruz nos enamoró con su peinado

Según M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria); su melena con ondas, junto con sus reflejos rubio oscuro, no solo le daban más dimensión y cuerpo a su pelo, sino que aportan frescura a su look. «Penélope Cruz lleva tiempo apostando por un tono rubio oscuro que endulza aún más sus rasgos, pero que se mantiene fácilmente gracias a que no se distancia demasiado de su color natural. Es un color trigo tostado que lleva con unas balayage en una melena por la clavícula y un flequillo cortina largo que enmarca su rostro cuadrado y que resalta el tono bronceado de su piel. Eso lo convierte en un look muy favorecedor»; nos explica.

Por la noche, se convirtió en la inspiración más glamurosa

La elección de la oscarizada actriz para pisar la alfombra roja no podía ser más acertada. «Se presentó para el estreno de su última película con un moño bajo con gran volumen, peinado con la raya hacia un lado y con un poco de altura en la parte superior y la coronilla». Una imagen que, tal y como la profesional cuenta, es «clásica, pero con matices sofisticados».

Milena Smit, la más arriesgada (y la más acertada)

Su vestido largo blanco y negro que combinaba también transparencias, aberturas y pailettes de Balmain ya llamaba la atención por si solo; por lo que su peinado no debía ser demasiado llamativo. Y para ello, eligió la mejor de las opciones. Tal y como nos cuenta M.ª José Llata, la actriz «recogió el cabello en un moño tirante con efecto húmedo, pero con unos caracolillos o baby hairs sobre las sienes». Un peinado sencillo pero con un toque muy actual que nos sirve de perfecta inspiración para peinarnos en una boda, un bautizo o una fiesta especial.

Inspiración bob de la mano de Georgina Rodríguez

Para la peluquera, el bob que la influencer eligió, con raya en medio, tiene toda la pinta de ser una peluca. «Sin embargo, eso no le resta importancia, es el corte del momento. Con él consigue una imagen elegante y actual, a la vez que encaja perfectamente con su look de traje de chaqueta, pero también con cualquier vestido, ya que el cabello no supera los hombros»; explica la cántabra. ¡Y razón no le falta, peluca o natural, le sienta de maravilla!