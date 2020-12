La actriz ha confesado en su cuenta de Instagram que ella consigue eliminar sus patas de gallo y sus ojeras gracias a un tratamiento de lo más eficaz.

Paula Echevarría es una de las mujeres más guapas y elegantes de nuestro país. Su estilo ha conquistado a miles de personas y su naturalidad y desparpajo reclutan adeptos a cada momento. Sin embargo, si hay algo que gusta especialmente de la actriz e influencer es la forma en la que suele compartir absolutamente todo lo que lleva y utiliza. Ya sea una prenda de vestir, un complemento, un perfume o un producto de belleza; la asturiana hace uso de sus redes sociales para mostrar a sus followers qué firmas llenan su armario y qué marcas de cosmética predominan en su bolsa de aseo. Y eso es justamente lo que venimos a contaros hoy, ya que la protagonista de Velvet Colección ha querido compartir con sus más de tres millones de seguidores en Instagram cuál es su nuevo producto favorito para eliminar las patas de gallo.

La actriz nos ponía a todos en aviso: «Atención alerta beauty». Y no era para menos. La actriz ha comenzado a probar un nuevo tratamiento de belleza para eliminar las patas de gallo, las bolsas y las ojeras de su mirada y los resultados son tan sumamente fascinantes que no ha podido evitar compartirlo con todos nosotros. «¡Tenéis que probarlo! ¡Luego no digáis que no os aviso!!!», bromeaba en el post patrocinado que ha publicado en su cuenta de Instagram. Razón no le falta, pues, como se suele decir, quien avisa no es traidor.

El producto que Paula Echevarría utiliza para despedirse de sus patas de gallo

El producto que ha conquistado a Paula Echevarría no es más que el nuevo contorno de ojos The Architect de Cocunat. «Mis patas de gallo y ojeras están encantadas con él. Bueno, encantada estoy yo porque desaparecen», explicaba la actriz. Se trata de un tratamiento con ácido hialurónico, cafeína y bakuchiol de lo más efectivo que cuesta menos de 50 euros. Concretamente, 49,95€. Según explican en la web de la marca, este tratamiento reduce un 15% la profundidad de las arrugas; levanta un 27% el párpado; reduce un 19% las bolsas y ojeras; aumenta hasta un 16% el estiramiento de la piel; y reduce hasta un 51% la apariencia de las arrugas. ¡Una maravilla que promete milagros!

Además, tal y como bien cuenta Paula Echevarría, se trata de un tratamiento dúo, ya que, además de The Architect, incluye The Lift, un alisador con efecto lifting de larga duració para usar en esos eventos y citas en los que verdaderamente quieres deslumbrar. «¡Es una pasada! Tensa al momento la piel y las arrugas desaparecen durante más de ocho horas», explica emocionada la actriz. Sin duda, parece el tratamiento definitivo. ¡Habrá que probarlo!