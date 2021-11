Más que cosméticos podrían considerarse verdaderos tesoros de belleza. Y es que ahora a las vitaminas y ácidos de nuestras cremas y mascarillas se han incorporado otros ingredientes más exclusivos: el oro y la plata. Algunas de las top models más internacionales, como Irina Shayk o Sara Sampaio, ya se han rendido a estos metales preciosos. ¿Conoces sus beneficios? Sigue leyendo, porque te vas a sorprender…

Oro, auténtica revolución

El oro es una auténtica bomba de belleza para la piel: potencia su luminosidad al instante, mejora la tersura y promueve la regeneración celular. Pero la cosa no acaba ahí, otro de sus grandes beneficios viene de la mano de su efecto antioxidante, que lo convierte en el mejor agente contra los radicales libres. Además, el oro también ayuda a la piel a que asimile mejor el resto de ingredientes cosméticos, de ahí que cada vez más cremas, mascarillas y sérums incluyan un porcentaje del mineral dorado en su formulación. Pero cuidado, porque hay que fijarse muy bien: existen productos en cuyas etiquetas aparecen componentes tales como ‘partículas de oro de 24K’. Si el precio de éstos es muy asequible (no supera los 15 euros), probablemente no contengan la concentración necesaria para ser efectivos. Esto se debe a que su extracción es muy costosa y combinarlo con otros ingredientes para que sea efectivo es difícil.

El más buscado en cabina

Pero el oro también se ha convertido en ingrediente fundamental de los tratamientos en cabina más exclusivos. ¿Cómo se realizan? Primero se limpia y se tonifica la piel para reactivarla y quitar todas las impurezas acumuladas. Después se aplican láminas de oro de 24 quilates que actúan sobre la misma durante 20 minutos. De esta manera las células entran en contacto con el oro reaccionando y produciendo colágeno, el encargado de proporcionar elasticidad a la piel, y de evitar las temidas arrugas y líneas de expresión.

Plata, escudo protector

Oxigena la piel, combate las impurezas, elimina las bolsas y ojeras… La plata no se queda atrás y también ha invadido muchos de los cosméticos. Aunque lo cierto es que la más cotizada es la denominada plata coloidal, que cuenta con partículas finas de este metal suspendidas en agua y posee una pequeña carga eléctrica. ¿Sus increíbles beneficios? Calma la piel inflamada y es particularmente efectiva para atender los síntomas del estrés oxidativo y para tratar el acné y las rojeces. Si tienes la piel sensible, inclúyela en tu rutina de belleza ya.

Si ya te hemos convencido, te proponemos algunos de los cosméticos más eficaces que incluyen oro o plata entre sus ingredientes. ¡Fíchalos!