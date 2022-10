La casa, el trabajo, los niños… A veces parece que nuestra frenética rutina no nos deja tiempo para cuidarnos. ¡Pero eso se acabó! Seguro que puedes sacar una hora a la semana para mimarte, sentirte bien y verte más guapa. Solo necesitas algunos productos infalibles para disfrutar de una sesión de belleza en casa y salir del baño renovada. ¿Lo más? En Paco Perfumerías cuentan con la promoción ‘CONOCERTE ES UN REGALO’ y por compras superiores a 49 euros obtendrás un descuento extra de 5 euros. ¡No hay excusas! Solo tienes que seguir un sencillo ritual ‘beauty’ para renovar tu piel y tu rostro, y presumir de un maquillaje perfecto. ¡Apunta!

Nutre e hidrata

Tras una larga y buena ducha (con exfoliación incluida), tendrás tu piel lista para que la crema hidratante corporal penetre con eficacia. Elige una que, además de aportarte una nutrición profunda, consiga rejuvenecer tu piel, como Hydra24 Corps, de Payot. Su formulación contiene un complejo hidro-regulador y recoverina que restauran la barrera cutánea, mantienen el nivel de hidratación natural y la reafirman prolongando su juventud.

Revitaliza tu rostro

Una vez listo el cuerpo, ¡vamos a por el rostro! Con la cara limpia e hidratada apuesta por verte más joven. Recuerda que la zona alrededor de los ojos es cuatro veces más fina que la piel del resto del cuerpo, por lo que es muy delicada y debe tratarse con especial cuidado. Aplica un contorno de ojos, como Baume Efficace Contour des Yeux et des Lèvres, de Sisley. Esta crema se centra en minimizar las pequeñas arrugas y la sequedad cutánea a la vez que drena las bolsas de los ojos para desfatigar y rejuvenecer la piel.

Suma antioxidantes

Para revitalizar totalmente tu rostro, a continuación te recomendamos THE ORIGINALS Proteos Hydra Plus SP, de Martiderm. Son ampollas antioxidantes para pieles mixtas/grasas que hidratan, reafirman, iluminan y reducen las arrugas. Contienen en su formulación proteoglicanos, vitamina C pura y FPS.

Presume de maquillaje perfecto

¡Toca empezar a maquillarse! Lo ideal es utilizar una base de larga duración, como Teint Idole Ultra Wear de Lancôme. Tras su aplicación, pon un poco de corrector en las ojeras, la línea de la nariz y la frente. Después, con ayuda de una esponja suave, difumina y sella con polvos traslúcidos.

Pero séllalo…

Ojo, para que tu maquillaje se mantenga intacto debes utilizar un fijador como All Nighter Setting Spray, de Urban Decay. Su textura fina y vaporizada, no reseca y evita que se acumule en las líneas de expresión. Además es resistente al agua y a prueba de roces.

Mirada profunda

Es el momento de atreverse con sombras intensas. Toma la que más te guste y aplícala en la cuenca del ojo, para que sea el tono de transición. Luego con un tono un poco más oscuro pinta el tercio exterior del ojo. A continuación, con otra sombra más fuerte concéntralo en la V externa. Por último, elige una máscara de pestañas cubriente, como Lash Paradise Máscara, de L’Oréal, y aplícala dos veces.

El toque final

Tu sesión de belleza no estará completa hasta que no te sumes un buen perfume, uno de esos que te hacen sentir segura y guapa, como Miss Dior Eau de Parfum, de Dior.

