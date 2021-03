La colaboradora de ‘El Hormiguero’ dejó a Pablo Motos y a todos los espectadores con la boca abierta gracias a su gran cambio de look. ¡Lleva el pelo cortísimo!

Hace unos días, tal y como hace todas las semanas, Pilar Rubio entraba al El Hormiguero para presentar a Pablo Motos, al público y a toda la audiencia del programa alguna de las últimas tendencias en moda y belleza del momento. La colaboradora, que alterna esta sección tan fashionsita con una mucho más arriesgada en la que se atreve con un reto distinto en cada ocasión, pisaba el plató con ganas de mostrar algunas de las novedades más llamativas del momento y entre tocados y prendas, presentaba a todos el que, sin lugar a dudas, es el corte de pelo más buscado esta primavera. Un look cortísimo y extremadamente acertado que no dudó ni un segundo en probar y que ella misma lució ante la atenta mirada de miles y miles de espectadores.

Su nueva imagen, con la que dejaba atrás su larga y voluminosa melena, dejó a todos los presentes con la boca abierta. Especialmente a Pablo Motos, que no dejaba de mirar el nuevo pelo de la presentadora. «¿Te has cortado el pelo?», preguntó. «Sí, me he cortado el pelo porque esto se lleva muchísimo ahora. Se llama minibob»; respondía ella contundente y orgullosa de su decisión. «Nos lo estamos cortando todas porque queda superbien, enmarca la cara, dulcifica los rasgos…»; añadía. Y lo cierto es que razón no lo falta, pues se trata de un cortísimo look que sienta de maravilla a casi todo tipo de rostros y que ya ha conquistado a todas las famosas.

El nuevo (y cortísimo) look de Pilar Rubio, el más acertado para los meses de primavera

Eso fue hace ya una semana. Sin embargo, ayer mismo Pilar Rubio volvía a coincidir en plató con las hormigas más famosas de la televisión y, cómo no, volvía a presumir de minibob. No obstante, en esta última ocasión, la colaboradora se sinceraba y, cuando el presentador del programa le volvía a preguntar si verdaderamente se había cortado el pelo, ella reconocía que no, que se trataba de una peluca. «Hoy en día para qué te vas a cortar. Te pones una peluca y cada día tienes un color y un corte… Yo soy más de pelo largo, pero es el corte que se lleva ahora, como el de mi querida Tamara, es muy cómodo, cortito», contaba.

Y es que sin duda, el minibob es el corte de pelo estrella de primavera. Cómodo, sencillo y fresquito ahora que llegan los meses más cálidos del año, resulta especialmente acertado para esta temporada. Además, por su forma, consigue enmarcar la cara, resaltando rasgos como la barbilla y potenciando el cuello y¡ las clavículas. No nos extraña que que se haya convertido en el look más buscado entre las celebrities e it girls. ¿Vosotras os animáis a meter tijera o sois más de la opinión de Pilar Rubio y preferís la opción de la peluca?