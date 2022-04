La mujer de David Bisbal no para de cambiar su imagen para acudir siempre a la última, en lo que a belleza se refiere, a todos sus eventos. Esta vez Rosanna Zanetti ha querido darle una oportunidad a un glam look para su pelo sometiéndoselo a la técnica de hair balayage y Sun touch.

De nuevo el estilista y colorista Juan Diego Teo del reconocido centro Tacha Beauty dónde suelen acudir celebrities de la talla de Carmen Lomana, Paula Echevarría o María Pombo ha dado de que hablar con el nuevo look que ha creado para Rossana Zanetti; un pelo súper natural que no os podéis perder.

Rosanna ha optado por un look glam dejando a un lado el estilo surfero

Se trata de un look en el podemos apreciar un gran cambio en el cabello de Zannetti. A Rosanna le encanta probar diferentes estilos y looks con su cabello. Hace pocas semanas podíamos ver como la actriz venezolana se pasaba a una melena XXL con unas extensiones de cabello natural. Hoy ha preferido un estilo más glam, dejando a un lado el look surfero con el que pudimos verla semanas atrás.

La variedad de tipos de extensiones que hay en el mercado es innumerable, cada uno con diferentes técnicas de aplicación: de queratina, adhesivas, cosidas, etc. El peluquero de Rosanna ha optado, para el look glam, por las de clip, que son mucho más cómodas a la hora de retirarlas y no causan tantos daños en la raíz del cabello.

En cuanto al color de Rosanna, le han aplicado la técnica Sun touch by Juan Diego Teo, todo un experto en tintes, técnicas de color y cortes. Este método consiste en aclarar el fondo de la melena simulando el color rubio claro que se asemeja al matiz que coge el cabello rubio infantil en tonos arena, que se obtiene bajo los rayos de sol en la playa.

A Rosanna Zanetti le sienta genial su nuevo rubio con la técnica Sun Touch

Esta técnica la ha combinado con unas babylights, que son cabellos hiperfinos que caen desde la raíz hasta la punta; y su famoso balayage hair, una técnica francesa de coloración en el que el trazo de las mechas empieza unos centímetros por debajo de la raíz y se va aclarando hasta llegar a la punta, para conseguir un rubio más claro en tonos crema.

Además de todo esto, Rossana Zanetti se ha realizado una técnica de hair contouring que es una técnica de iluminación para el cabello para dar luz al rostro. Con esta técnica son capaces de iluminar en diferentes puntos la melena dependiendo de la forma del rostro; además esta técnica ayuda a iluminar la mirada y tiene un punto rejuvenecedor con el que quitarnos unos años de encima.