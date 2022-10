Todas queremos tener unas pestañas XXL sin tener que pasar por un centro de estética para ponernos extensiones de pestañas, suelen ser caras y debilitan mucho el folículo del pelo. Parece una tarea imposible encontrar un rímel que no forme grumos, que levante y que alargue las pestañas y que dure todo el día, pero hoy traemos la solución perfecta. Anita Matamoros nos ha desvelado qué rímel usa para aumentar el volumen y la longitud de las pestañas en un abrir y cerrar de ojos, nunca mejor dicho.

La hija de Makoke y Kiko Matamoros ha encontrado el rímel que necesitamos si somos un poco pobres de pestañas. Se trata del nuevo rímel de Mac, el modelo Macstack Máscara de Pestañas que está causando sensación entre las prescriptoras de belleza. Desde hace unas semanas, no hay una sola instagramer que no esté recomendado este nuevo rímel, y con razón. Este producto da unos resultados increíbles, incluso si tenéis las pestañas cortas, porque alarga muchísimo cada pelo y puedes aplicar capas infinitas, porque es resistente a los grumos.

El rímel de Anita Matamoros crea un efecto filtro de pestañas impresionante

Anita Matamoros se aplica esta máscara de pestañas y queda completamente sorprendida: «qué ojazos, por Dios, es muy heavy parece que llevo un filtro», asegura la joven. Lo mejor del producto es que está formulado para poder aplicar capa tras capa sin que se formen grumos ni pegue las pestañas entre sí. El efecto volumen es inigualable y, si la usas, puedes olvidarte de usar eyeliner, porque no necesitarás nada más para resaltar tu mirada.

Si queréis darle un efecto foxy eye a vuestro make up, copia el rímel de Anita. Puedes empezar tu maquillaje con unas sombras en color chocolate, uno de los colores de la temporada, difuminarlo bien hacia las sienes; terminar con este rímel y aplicarte un labial nude para conseguir un look redondo y a la moda.

El antes y después de la influencer es increíble. Este rímel, además, no transfiere producto en la parte de la ojera, eleva las pestañas, y parecerá que llevas extensiones. Sin duda, se convertirá en el must have de cualquier bolso del otoño. Tiene un precio de 26,39 euros y por su compra puedes llevarte algunos regalitos a tu casa.