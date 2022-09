¿Estás pensando en empezar el otoño con un cambio de look? Si quieres decantarte por un corte de pelo nuevo (por supuesto, rejuvenecedor y a la moda), lo mejor que puedes hacer es optar por el famosísimo ‘bob’ que triunfa entre las famosas de todo el mundo. Sofía Suescun, sin ir más lejos, se ha atrevido con el ‘italiano‘, que se consigue con unas capas rectas y de una sola línea.

La colaboradora de Telecinco se ha atrevido con esta tendencia y nos ha enseñado lo bien que le queda en varias fotografía. La verdad es que el resultado no podría encantarnos más. Antes la influencer lucía un cabello algo más largo, pero hemos de decir que este nuevo look le sienta de maravilla. Ella lo lleva luce este corte de pelo con la raya al medio, una de las opciones más vistas. Pero, lo que más nos gusta, es que lo lleva peinado con las puntas se cepillan hacia adentro dándole un plus de elegancia.

¿Por qué el corte de pelo de Sofía Suescun favorece tanto a partir de los 40?

Con el paso de los años el pelo pierde grosor y densidad porque al envejecer, la textura del cabello se modifica. La fibra capilar pierde densidad y su diámetro se afina poco a poco. Por eso, a partir de los 40, los expertos en peluquería aconsejan dejar a un lado el pelo largo y apostar por melenas más cortas por su poder rejuvenecedor.

Es un corte versátil que queda bien a todo el mundo y se adapta tanto a cabellos lisos como ondulados. Asimismo, es el corte ideal para las melenas finas porque da sensación de volumen. Otra de sus bondades es que afina el rostro. Además, no solo es bonito sino que también muy fácil de mantener. ¿Qué más se puede pedir?