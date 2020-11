Lorena Gómez ha querido cambiar de look, apostando por un tono de pelo mucho más claro, con el que consigue dar luz a estos días oscuros de otoño.

Ha pasado ya medio año desde que Lorena Gómez diera a luz a su primer hijo y, desde entonces, la cantante no ha parado de probar nuevos estilismos. La supermamá, aunque ya ha recuperado su figura tras el parto (gracias a su constancia y sus muchas horas de gimnasio), no ha encontrado un pelo con el que estuviese completamente a gusto. Y es por ello por lo que ha pasado por muchos cambios a lo largo de los últimos meses. Primero aclaró un poco su melena con mechas balayage en tonos miel y más tarde probó a llevar flequillo postizo. Varias transformaciones físicas que han surgido en la peluquería y que culminan en un último y aplaudido look con el que la que fuera ganadora de Operación Triunfo 2006 no puede estar más guapa.

La mujer que enamoró al hermano de Sergio Ramos ha acudido, como siempre suele hacer, a Tacha Beauty, su centro de belleza de confianza y se ha puesto en las manos de Alejandro Cabanillas, uno de los más reconocidos hair stylists de nuestro país. Él, y su buen hacer, son los encargados que la cantante siempre pueda presumir de pelazo. Fue el artífice de sus últimas mechas miel y también de su favorecedor flequillo recto. Y ahora repite como estilista capilar de la cantante en un nuevo look que no puede gustarnos más.

El nuevo y aplaudido look de Lorena Gómez

La cuñada de Pilar Rubio ha explicado a través de su cuenta de Instagram que, con este nuevo look, buscaba dar «un poco de luz para este otoño oscuro». Y lo ha conseguido, pues lo que ha hecho ha sido aclarar su pelo llenándolo de brillo y luminosidad. El tratamiento al que se ha sometido la intérprete de Bórrame el recuerdo recibe el nombre de Color Refresh. Una forma de aclarar un poco e iluminar la melena de cualquiera a través de tonalidades cálidas y naturales; ideal para las bases castañas como la de Lorena Gómez.

Mechón a mechón y con mucha precisión y buen hacer, Alejandro Cabanillas ha conseguido que la cantante pueda presumir por fin de ese cambio que lleva buscando tanto tiempo. Ahora luce una melena llena de brillo y de volumen que, en unos tonos claros de lo más favorecedores, consiguen dar luz a su rostro pero también al otoño. Todo un acierto que no puede gustarnos más.