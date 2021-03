Sara Carbonero se ha pintado las uñas después de meses sin hacerlo y su nueva manicura es, sin duda, lo más bonito que verás hoy.

Después de una ruptura, lo más común es que una comience a dedicarse tiempo a sí misma; que empiece a mimarse como nunca antes había hecho. Para ello, tal y como diría la pequeña María Isabel en su actuación de Eurojunior, una tira de «peluquería, crema hidrante y maquillaje. ¡Qué belleza al instante!». Y eso es justamente lo que ha hecho Sara Carbonero en su primera semana alejada de Iker Casillas. La presentadora y el futbolista confirmaban el fin de su relación hace apenas siete días y, aunque ambos han quedado en buenos términos y ella lo felicitó por el día del padre de la forma más cariñosa; los dos han decidido emprender caminos separados pero no distantes. Sara, en esta primera semana como soltera, ha querido cuidarse un poco y acudir a su salón de uñas favorito para limarse y pintarse las uñas en una nueva manicura de lo más elegante.

«Varios meses después, manos decentes gracias a Nails Lucerito»; escribía la periodista a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto en la que mostraba sus uñas perfectamente arregladas. Lo hacía gracias a Lucero Hurtado, embajadora de OPI Spain y manicurista de muchas famosas, entre ellas Sara Carbonero. Ella fue la encargada de que la presentadora pudiese presumir, después de meses sin hacerlo, de perfectas garras.

La nueva manicura de Sara Carbonero, elegante y sencilla a partes iguales

En un precioso color burdeos y con mucho brillo, la locutora de Radio Marca dejaba claro que la manicura más sencilla es también la más efectiva y elegante. Y es que su nueva manicura, con uñas cortitas y muy discretas, demuestra que no se necesita mucho para acertar de la mejor forma. Si se sabe cómo, claro está. Y eso es algo que Sara conoce de sobra, y es por ello por lo que ha elegido un tono borgoña que no puede ser más sofisticado ni bonito. ¡Un color que no necesita más!

Como sabemos que, como a nosotras, a vosotras también os ha enamorado la nueva manicura de Sara Carbonero, hemos seleccionado algunos esmaltes de uñas que darán color a vuestras manos pero también un aire de glamour de lo más favorecedor. Y es que a veces menos es más y las uñitas burdeos de la periodista son, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo de ello. ¿Os atrevéis a imitarlas en vuestra próxima manicura? Nosotras lo tenemos claro.