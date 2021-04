La influencer y escritora nos ha enamorado gracias a su nueva manicura francesa, a la que ha dado un ligero toque de color de lo más primaveral.

No hay cosa que Laura Escanes se haga que no nos guste. Lo mismo se tiñe de rosa la melena que nos sorprende con una raya del ojo de lo más llamativa o nos enseña originales formas de vestir en colores pastel. Ella se atreve con todas y cada una de las tendencias del momento y es ahí donde justamente reside su éxito como influencer. La joven de 24 años deja claro con cada foto en Instagram o con cada streaming en Twitch que ella sabe de sobra cómo sorprender a sus más de un millón y medio de seguidores. Y eso es justamente lo que ha hecho con su última publicación en stories. En ella, la barcelonesa ha enamorado a su audiencia (y a todas nosotras) con una manicura francesa muy primaveral.

La mujer de Risto Mejide se ha hecho una nueva manicura y, en esta última ocasión, ha optado por el diseño más clásico de todos los tiempos: la manicura francesa. Sin embargo, dejando a un lado la forma tradicional, la joven ha querido dar un toque muy especial que ha hecho que sus uñas sean toda una fuente de inspiración para imitar en esta temporada de primavera.

La nueva manicura francesa de Laura Escanes, tradición y modernidad a partes iguales

Laura Escanes acudió hace unos días a Hello Nails, su salón de uñas de confianza, y, como bien nos tiene acostumbradas, salió con una manicura que no podía ser mas bonita. Y es que si la manicura francesa consiste en aplicar esmalte blanco en el extremo de la uña y, seguidamente, dar una capa de laca brillante sin color; la influencer ha querido cambiar el blanco por un tono más de temporada y decorar las puntas de sus uñitas con un precioso verde pastel. ¡Todo un acierto con el que reinventa la manicura más clásica y la convierte en la más actual!

Tal y como han dejado claro en la cuenta de Instagram de Hello Nails, «la manicura francesa nunca pasa de moda, pero siempre es mucho más divertido si le añadimos un poco de color a nuestras manos». Una afirmación con la que no podemos estar más de acuerdo y que Laura Escanes ha demostrado que no puede ser más cierta. Así que ya sabéis, esta primavera, lo mejor es apostar por la discreción en las uñas pero dándole un toque de color de lo más alegre.