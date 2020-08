Esta temporada, con los labios ocultos tras la mascarilla, es el momento de realzar nuestra mirada con las sombras de ojos más llamativas.

Maquillarse en tiempos de mascarillas no es nada fácil. Si nos echamos base de maquillaje, corrector, colorete, algún producto bronceador o polvos translúcidos, esta acaba hecha un desastre; pero si no seguimos nuestra rutina de maquillaje tal y como acostumbramos, no nos sentimos tan cómodas como nos gustaría. ¿Manchar la mascarilla o no maquillarnos? Ese es uno de los muchos debates a los que nos enfrentamos cada mañana antes de salir de casa. La mascarilla la tenemos que llevar y no usarla no es una opción. Sin embargo, sí que necesitamos buscar una alternativa para seguir potenciando nuestros rasgos y no tener que frotar el trocito de tela que nos protege del dichoso virus. La solución es más sencilla de lo que parece: potenciar nuestros ojos.

Ahora más que nunca los ojos son los grandes protagonistas de nuestros maquillajes. Es una de las pocas partes de nuestro rostro que quedan visibles al ponernos la mascarilla y son uno de los elementos principales de los beauty looks más interesantes. Las mascarillas hacen de nuestros ojos el centro de atención y ahora, estos se han convertido en los nuevos labios. Es hora de dedicarle a nuestra mirada unos minutos extra para conseguir resaltar nuestros párpados y pestañas y lograr que nuestros maquillajes sean tan efectivos como en tiempos precoronavirus. Es por ello por lo que necesitamos hacernos con las paletas de sombras más llamativas del mercado. Colores a tutiplén para dar un poco de color a este año tan sumamente gris.

Las sombras de ojos más llamativas para resaltar tu mirada

Esta temporada (y la que viene) nuestros ojos vendrán cargados de colorido. Y no nos extraña: es la forma más efectiva de seguir usando maquillaje aún cubriendo nuestros labios y nariz. Son muchas las firmas de belleza y cosmética que cuentan con paletas de sombras con mil y una tonalidades diferentes y que se han convertido en auténticos básicos para las amantes del maquillaje. Es el momento de hacerte con una de ellas y sacar tu lado más divertido y llamativo. Aprovecha estos días (que van a ser muchos) para darle un toque de color a tu mirada. ¡Estos son nuestros favoritos!