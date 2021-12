¿Qué es lo que más te preocupa cuando te miras al espejo? ¿Los temidos granitos, las ojeras, o quizá la falta de luminosidad? Sea cual sea tu problema tenemos las mejores propuesta para que des la bienvenida al 2022 con tu mejor cara. ¡Con estos productos casi no necesitarás maquillaje! Suena bien, ¿verdad?

Aunque las fiestas están a la vuelta de la esquina, todavía estás a tiempo de conseguir una tez libre de imperfecciones. No es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Solo necesitas saber qué productos utilizar para tener una piel perfecta al instante.

Este año, brilla con luz propia

La cosmética ‘glow’ ha llegado para quedarse. Tener una piel iluminada es una prioridad. Por eso, si quieres decir adiós al tono apagado de tu piel y potenciar la luz natural de tu rostro, aplica una ampolla pro-luminosidad en y ¡listo! Más luz en menos tiempo. No será necesario que uses iluminador, ni maquillaje (si no quieres). Hablamos de las ampollas Brightening Glow Concentrate Uniqcure de Skeyndor. 7 unidades, 33 euros.

Rostro terso y sin arrugas

El efecto lifting nació con el objetivo de alegrarnos la vida y lo consigue. Cuando las arrugas hacen acto de presencia, no hay vuelta atrás. O echas mano de la toxina botulínica o recurres a la magia de la cosmética. Para conseguir un efecto tensor, la crema de día que uses debería tener ingredientes como la coenzima Q10 y vitaminas A y E, y mucha protección solar ( los rayos ultravioletas del sol generan arrugas y flacidez). Pero para un efecto ‘ al instante’ usa mascarillas nocturnas reafirmantes, en días alternos, varias veces por semana. La mascarilla reafirmante de noche de Olay Regenerist es una auténtica maravilla. De venta en primor o Douglas por 33 euros.

Despídete de las ojeras

¿Te imaginas tener en casa un dispositivo anti-ojeras? Existe y es la solución a las terribles ojeras que tanto envejecen nuestra mirada. La marca Talika sacó al mercado un dispositivo para el contorno de ojos que incorpora luminoterapia y electroestimulación para tener una mirada más viva y menos arrugas en la zona del ojo. Cuenta con una luz verde que trabaja la melanina de las ojeras oscuras y una luz naranja que tensa la zona de las patas de gallo. 115,79 euros en Dosfarma.

Stop granitos

El incómodo acné no es solo cosa de adolescentes. El 26 % de las mujeres de 40 a 49 años también lo sufre en edad adulta. Ante un brote de acné la solución más rápida es usar cosmética para combatir el exceso de grasa y la inflamación que genera. Usa un stick corrector y verás como se cubren y disminuyen de forma rápida. El DermoPure de Eucerin, es nuestra propuesta, de venta en Douglas por 12.56 euros.