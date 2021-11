El paso del tiempo, los cuidados inadecuados o las alteraciones hormonales son algunas de las causas que provocan que tu pelo no luzca como te gustaría. Pero tranquila, pronto se acerca el Black Friday, aprovecha todos los descuentos que sacan tus tiendas de belleza favoritas para conseguir los mejores cosméticos para tu melena. Si además sigues estos sencillos tips, en poco tiempo podrás presumir del cabello que siempre has soñado.

Aprovecha el Black Friday para hacerte con un buen cepillo

Y cepilla tu pelo mucho. En cabellos normales, lo ideal es hacerlo dos veces al día, por la mañana y por la noche, pero si se te enreda con facilidad hazlo las veces que sean necesarias. Eso si, si tienes el cabello rizado, no abuses, ya que se romperá el rizo y se encrespará. Además, si vas a lavarlo, debes cepillarlo justo antes de utilizar el champú, ya que peinar el cabello es una manera muy eficaz de repartir el sebo de las raíces hasta las puntas y, aunque no lo creas, esa es la protección natural más adecuada para cuidar las cutículas y evitar los nudos.

Aplica bien la mascarilla

Aunque la mayoría de la gente piensa que las mascarillas se deben aplicar con el pelo mojado, lo cierto es que no es así. Lo mejor es hacerlo sobre el cabello seco y de medios a puntas. Además, para beneficiarte al 100% de todos sus ingredientes, una vez que hayas aplicado el producto, envuélvete el pelo con papel de plástico y una toalla caliente durante 20 minutos. Después, retírala, pon la cabeza bajo la ducha y emulsiona con los dedos hasta que la mascarilla desaparezca. Finalmente utiliza el champú. ¿Utilizas herramientas de calor? Entonces no olvides nunca usar un buen protector antes.

Stop pelo húmedo: alíate con un secador de última generación

Un cabello mojado es un cabello mate, por eso nunca te vayas a la cama con el pelo húmedo. Lo ideal es que no utilices el secador a máxima potencia ni realices movimientos de pelo en todas las direcciones, para que no se alboroten las puntas. Además, recuerda que hay muchos secadores de última generación que ayudan a que tu pelo no se estropee tanto, no pierdas la oportunidad de hacerte con uno en el Black Friday. Y, mientras retiras la humedad, utiliza un cepillo redondo que permita circular el aire por su interior para permitir que se evapore la mayor cantidad de agua sin recalentar las cutículas. Esta es la mejor forma de lograr un pelo brillante.

Recuerda que la dieta importa

Es importante mantener una alimentación equilibrada, rica en hierro, que puedes encontrar en las carnes rojas y verduras de hoja verde, pero también en zinc, presente en los pescados, el arroz integral o el chocolate negro. Además, alíate con las vitaminas, sobre todo con la B7 o biotina, ya que estimula el crecimiento del cabello. La obtienes de la yema de huevo, el hígado, el atún, la soja… También la vitamina A te ayudará a fortalecer el pelo y conseguir que crezca más rápido. Naranjas, zanahorias, calabaza, melocotones, mangos… ¡Que no falten!

Por último… ficha estos 8 productos. ¡Serán tus aliados!