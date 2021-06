La colaboradora de televisión (y ahora también presentadora) ha sorprendido en su cuenta de Instagram con un acertado cambio de look y de uñas.

Después de estrenar la pasada madrugada del jueves Sobreviviré, un after show en Mitele Plus que continúa el debate de Supervivientes justo cuando los focos de Telecinco y Cuatro se apagan; Nagore Robles ha querido pasar por su centro de belleza de confianza para, además de estrenar programa, estrenar también nuevo look y nueva manicura. Ha sido en The Beauty Concept, el espacio beauty de Madrid dirigido por Paz Torralba, donde la colaboradora de televisión (y ahora también presentadora) ha sorprendido a todas nosotras con un acertado cambio de look (y de uñas) que la preparaban para el verano de la mejor forma posible.

Poniéndose en las manos de Raquel Moreno, la tertuliana más dicharachera y estilosa ha podido presumir de cambio de look pero también de uñas. Y es que, teniendo la oportunidad de renovar su pelo y también su manicura, Nagore Robles no se lo ha pensado dos veces y ha salido totalmente renovada del salón de belleza. Una idea que no puede parecernos más adecuada. Y más aún tras ver el resultado después de horas de peluquería y manicura.

El cambio de look y de uñas con el que Nagore Robles se pone a punto para el verano

La pareja de Sandra Barneda, tal y como suele hacer siempre, ha querido compartir su transformación con sus más de un millón de seguidores en redes sociales y, como buena influencer, ha colgado un simpático vídeo en Instagram de todo el proceso. En él no quedaba demasiado claro cuál había sido el orden se su visita a la peluquería. ¿Fue primero el cambio de pelo o primero el cambio de uñas? Sea como sea, el orden de los factores no altera el producto y el resultado no ha podido gustarnos más.

A nivel capilar, el long bod de Nagore Robles no ha cambiado demasiado. La presentadora ha querido mantener su color y no modificar demasiado su largo. Sin embargo, sí que ha querido dar una buena dosis de vitalidad y volumen. Algo que se nota especialmente al comparar las imágenes del antes y el después. Lo que sí que ha sido bastante más llamativo y resultón ha sido el nuevo diseño que presentan sus uñas. En color amarillo con una de ellas degradada en naranja, dos tonos muy llamativos y vibrantes, su nueva manicura resulta perfecta para dar la bienvenida al verano. Cómo se nota que el buen tiempo ya ha llegado para quedarse.