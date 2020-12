La colaboradora de Mediaset recientemente estrenó corte de pelo y, sin duda, es el look que mejor sienta a las mujeres de más de 40 años (aunque ella tiene 37).

Quedan pocos días para dar la bienvenida al 2021 y dejar atrás al dichoso 2020 y es por ello por lo que durante las últimas semanas; os hemos estado mostrando cuáles serán los cortes de pelo y peinados que más se llevarán a partir del próximo año. Clavicut, mullet, pixie, lob ondulado… Muchos estilos capilares con nombres ingleses de lo más extraño que estamos seguras de que la próxima temporada serán los más demandados en todas las peluquerías de nuestro país. Sin embargo, hoy queremos dejar a un lado las trends para el próximo año; y os queremos hablar de un look que no necesita ser tendencia porque jamás pasa de moda. Este corte de pelo es, nada más y nada menos que el bob con flequillo abierto y desfilado; un estilo cómodo, favorecedor y muy juvenil que sienta de maravilla a todas las que se atreven a llevarlo. Y la última ha sido Nagore Robles.

La colaboradora de Mujeres, hombres y viceversa, a principios de mes, nos sorprendía a todos con un acertado corte de pelo con el que retocaba su característico bob y apostaba por dar un pequeño cambio; añadiendo a su look un flequillo que, sin duda, no puede sentarle mejor. Y no nos extraña en absoluto, pues el nuevo look de Nagore Robles es uno de los que más favorece a las mujeres de más de cuarenta años (aunque la presentadora tiene 37); ya que consigue rejuvenecer el rostro y quitarnos algún que otro año de encima. ¡Que nunca está de más!

Largo bob y flequillo cortina: Así es el corte de pelo de Nagore Robles que más rejuvenece

La pareja de Sandra Barneda, para hacerse este aplaudido nuevo look, quiso ponerse en las mejores manos y para ello acudió a The Beauty Concept, uno de los salones de belleza más famosos de Madrid. Allí se atrevió a añadir a su tradicional bob un flequillo largo que no puede gustarnos más. Se trata de un flequillo levemente despeinado y bastante desfilado que logra un efecto cortina que le sienta divinamente. Además, a parte de es finísimo flequillo, la colaboradora de Mediaset quiso cubrir alguna de sus mechas más rubias, oscureciendo su pelo en un precioso tono chocolate.

No tenemos dudas (que sí muchas pruebas) de que este nuevo corte de pelo de Nagore Robles sienta estupendamente a las mujeres de más de 40 años. Rejuvenece, favorece y jamás pasa de moda. ¿Se puede pedir más de un look?