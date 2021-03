Nagore Robles ha compartido con todas nosotras cuál es su secreto para conseguir que sus pestañas crezcan fuertes, sanas y voluminosas.

Todas queremos, por convicción o por determinación, tener unas pestañas kilométricas. La publicidad, la industria beauty y medios como la televisión o el cine nos han presentado imágenes de mujeres guapas y exitosas con pestañas XXL y nos han creado una necesidad que antes probablemente ni tuviésemos. Para cubrir esa necesidad, hemos probado de todo. Desde hacernos con todas las máscaras de pestañas habidas y por haber hasta comprar pestañas postizas que, a base de fibras que imitan el pelo, nos den volumen y profundidad a nuestros ojos. Sin embargo, hay algo que no habíamos probado antes y que hoy hemos descubierto gracias a Nagore Robles. Y eso es el sérum crecepestañas.

A través de su cuenta de Instagram, la colaboradora más enérgica de los debates de Mediaset ha querido compartir con sus seguidoras su nuevo descubrimiento: Un sérum crecepestañas que, de manera natural y progresiva, consigue que nuestras pestañas se vean fuertes, largas y espesas. «Me encantan las pestañas largas, por eso cuido mucho de sacar su mayor potencial pero desde hace tiempo perdí volumen y longitud, así que me puse a investigar. No me gustan las pestañas postizas así que buscando algo con resultados fiables y fórmula natural, di con Xlash»; contaba a través de la red social.

Xlash, el sérum crecepestañas que ha conquistado a Nagore Robles

Se trata de un potente sérum crecepestañas cuya fórmula es tan eficaz que en menos de doce semanas nos ayuda a que nuestras pestañas sean visiblemente más largas, el color se intensifique y la curvatura aumente. Y no lo decimos nosotras, lo anuncian en la página web de la marca y Nagore Robles lo confirma. «Me he comprometido a usar el sérum 12 semanas, aplicándomelo cada moche antes de irme a dormir con la cara lavada. Os mostraré el resultado cuando pasen los tres meses, subiendo una foto del antes y después, para que podáis comprobar conmigo su efectividad»; explicaba a sus seguidores. «Yo llevo una semana y ya estoy notando resultados, así que estoy muy contenta con mi elección»; añadía.

El crecepestañas de Xlash es un producto totalmente innovador que realza la belleza de tus pestañas de forma natural y segura; siendo un cosmético pionero en España que promete resultados de lo más sorprendente. Además, tal y como explica la comentarista de La isla de las tentaciones, sus ingredientes son naturales. «Tiene biotina que sirve para fortalecerlas, té verde que es un antioxidante y luego también ácido hialurónico para hidratar». ¿Se puede pedir más?