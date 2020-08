Marta Hazas es una de las actrices rubias más exitosas del panorama actual pero… ¿Qué pasaría si se convirtiera en morena?

Durante el confinamiento y debido al cierre de peluquerías y centros de estética, Marta Hazas decidió sacar su lado más natural y mostrar su pelo tal y como es sin pasar por la plancha. La actriz así enseñaba a sus casi 800 seguidores una versión mucho más sincera de sí misma, una versión con el pelo rizado y bastante más corto que nos logró enamorar tanto como la anterior. Con este pelo tan auténtico, la de Santander (que no puede estar más orgullosa de sus raíces, en todos los sentidos), nos dejaba claro que, aunque estuviésemos acostumbrados a verla con el pelo ondulado, a ella le sienta bien cualquier corte y forma. Y hoy lo ha vuelto a demostrar. La actriz, que está grabando la nueva temporada de Pequeñas coincidencias, la serie de Amazon Prime que protagoniza, nos ha sorprendido con un nuevo y alucinante cambio de look radical. Ahora, en lugar de rubio, su pelo es de intenso color moreno y presenta unos rizos la mar de definidos. O no…

El sorprendente (y divertido) cambio de look de Marta Hazas

Entre secuencia y secuencia, Marta Hazas tiene tiempo de hacer de las suyas y divertirse con sus compañeras de rodaje. ¡Y de qué manera! Junto a Alicia López, su peluquera, y Ana Urosa, su maquilladora, la actriz se ha dedicado a aprender coreografías y subirlas a Tik Tok; una moda que cada vez tiene más adeptos y para la que ha precisado de un cambio de look radical. La actriz se ha plantado un pelucón moreno, de rizos y muy cortito al que ha añadido un pañuelo a modo de bandana.

Lo cierto es que con este divertido pelo, la actriz ha querido parecerse a su maquilladora, Ana, ¡y lo ha conseguido! No hay más que compararlas a las dos para darse cuenta. Tanto si has imagino alguna vez cómo podría estar Marta Hazas con el pelo corto, rizado y de color oscuro, como si no; esta simpática broma de la actriz nos hace ver cómo le sentaría. ¿Qué te parece? ¿Te gusta más su versión rubia o te has enamorado de esta «nueva» y morena Marta? Sea como sea, con este divertido y alocado cambio de look, la actriz de Velvet Colección nos deja claro que a ella (y a todas) todo nos sienta bien; la clave está en la actitud con la que lo llevamos y la suya, sin duda, no puede ser más ejemplar.