Algunas todavía estamos quemando los excesos que cometimos en verano y preparando nuestro cuerpo para los de Navidad. El año pasa volando, por eso, es conveniente que empecemos desde ya a incluir productos sanos, bajos en calorías y azúcares en nuestra dieta habitual. Adara Molinero nos ha traído hoy la merienda perfecta que debemos tomar para no pasar hambre, no engordar un gramo y con un sabor dulce que no proviene de azúcares refinados.

La joven influencer ha escogido una merienda sencilla: tostada y café. Pero, hasta en una merienda tan simple, podemos cometer errores. Ella ha escogido un pan integral tostado con una crema de almendras, coco y dátil que está causando furor en redes. Esta crema de la marca EOS no contiene azúcar, ni edulcorantes, ni gluten. Justo lo que necesitamos para no ganar ni un gramo, matar el hambre y disfrutar comiendo. Un bote de 200 gramos tiene un precio de 4,95 euros y está disponible en la web de la marca.

La merienda de Adara Molinero contiene mucha fibra y cero azúcares añadidos

Es muy importante elegir un pan bueno y sano. ¿Qué tiene que tener un buen pan para que no sea malo para nuestro organismo? Lo esencial es que esté hecho a partir de harinas integrales o de cereales germinados y que no lleven harinas refinadas blancas. Este tipo de hidratos integrales producen picos glucémicos mucho más bajos que los que producen los panes blancos. Además, nos proporcionan fibra, mejoran el tránsito y tienen muchas más vitaminas y minerales que los panes industriales.

El dátil tiene un montón de beneficios para nuestra salud. Aparte de su increíble sabor dulce, los dátiles tienen un gran poder saciante, son muy nutritivos y reducen el colesterol malo. Las almendras, además, nos aportan la cantidad necesaria de proteínas necesarias para una sesión de gym o para pasar una tarde activa. Estos frutos secos son de los más proteicos que podemos encontrar.

Si esta crema os parece poco y queréis darle un punto especial, podéis acompañar la tostada de fruta natural. También podéis sustituir la fruta por una mermelada sin azúcares para darle un toque más fresco.

Adara Molinero incluye siempre en su merienda un café, aunque dice que se los puede tomar de dos en dos, nosotras os recomendamos consumir más o menos dos al día. Es recomendable tomarlo con leche vegetal o una desnatada sin lactosa para reducir la hinchazón abdominal y lucir una silueta más cuidada. Incluye estos tips de belleza en tu rutina para lucir un tipazo todos los días del año.