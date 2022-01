No podemos dejar de hablar de Pilar Rubio. Cuando no nos sorprende con un espectacular cambio de look, nos deleita con una manicura muy original. La base de color es un tono rojo pasión. Las lleva largas, perfectamente laminadas y en forma cuadrada, pero más allá de que el nail art está en plena tendencia. El diseño elegido para la ocasión no es uno más. Con él pretende mandar un mensaje. Es más, las uñas de la mujer de Sergio Ramos son una auténtica declaración de intenciones.

La manicura de Pilar Rubio está inspirada en la mujer maravilla

Con ellas lanza un mensaje de fuerza a todas las mujeres. Y es que sus uñas están inspiradas en la película de Marvel: “Wonder Woman” (La mujer maravilla). Es una superheroína ficticia, una princesa guerrera de las Amazonas, pueblo ficticio basado en el de las amazonas de la mitología griega. Con esta uñas inspiradas en uno de los personajes más queridos del cine de acción, la modelo se recuerda a sí misma y a todas las mujeres, lo poderosas que somos.

De hecho, la presentadora fue objetivo de críticas feministas por trabajar en su baja maternal. Tras dar a luz a su tercer hijo, fue injustamente acusada de hacer «un flaco favor a las mujeres» por no apurar al máximo sus días de descanso. Ella tuvo que salir en defensa propia: «Veo que muchas madres que critican a otras porque no están con sus hijos debido a que están trabajando, a lo mejor, en vez de estar criticándolas por las redes, deberían estar cuidando de sus hijos. O a lo mejor es que les sobra el tiempo, porque si están tan ocupadas, ¿qué hacen en Internet?», sentenció en una publicación.

Una auténtica declaración de intenciones

Podríamos decir que la personalidad de Pilar Rubio es la de una mujer fuerte, con poder y actitud ante la vida. No se rinde ante los desafíos, y así lo demuestra cada vez que tiene que hacer retos en el programa ‘El Hormiguero’ donde colabora semanalmente desde hace varios años y dónde demuestra con creces su increíble espíritu de superación.

Se coronó y batió el récord de la apnea, el reto más extremo, superando los 4 minutos sin respirar bajo el agua. Con tales capacidades podemos afirmar que sí es ella es una auténtica Wonder Woman. Es más, el personaje ficticio, – conocido como Diana- tiene una figura atlética y esculpida como la suya.

Además, la actriz es seguidora acérrima de la película y lució en una ocasión una camiseta con el logotipo de la ‘Mujer Maravilla’: La ‘W’ que viene de «Wonder» en inglés, que en español significa Maravilla. La misma letra que también lleva reflejada en su manicura de color rojo y azul, que eran los tonos del traje que llevaba la protagonista haciendo alusión a la bandera de los Estados Unidos.