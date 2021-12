Marta López Álamo ha compartido en su cuenta de Instagram su último cambio beauty, donde revela uno de sus secretos de belleza mejor guardados: su pelazo es suyo propio, pero también se ayuda de extensiones de pelo natural.

En formato ‘Tik Tok’, con música de fondo, sentada en el salón de belleza de ‘Play extension’; su centro de referencia en Madrid, la influencer muestra paso a paso cómo le ponen y le quitan las extensiones. Ella tiene el pelo largo de por sí, pero se ayuda de ellas para añadir un plus de volumen a su melena.

La novia de Kiko Matamoros ha relatado que lleva extensiones de dos tonos para hacer el efecto ‘mechas babylights’; que simula los reflejos naturales de cabello con pequeños toques de luz muy naturales. “Como llevo varios tonos de extensiones no tengo que usar tintes y no daño mi cabello”, dice. La joven revela que no es la primera vez que las usa: “Llevo tres años con ellas puestas y me ha crecido el pelo un palmo. Más que nunca”. Presume, además, de tener el cabello sano pese al uso continuado de estos mechones de pelo.

¿Qué consigue Marta López Álamo con las extensiones de pelo?

Como referente estilo y belleza, Marta sabe lo importante que es el físico en su profesión. Por eso, invierte en extensiones de cabello natural para conseguir para pasar de melena a melenaza, en media hora. Con ellas tiene más volumen y densidad, cambia el color de su cabello sin necesidad de usar tintes que perjudican y puede pasar del largo al corto o cambiar su estilo sin esperar a que el pelo crezca.

¿Cómo son sus extensiones?

Existe una amplia variedad en el mercado: de cortina, de grapa, de click, de queratina…. Y las suyas: Adhesivas. Son el tipo de extensiones que menos daña el cabello natural. Se llaman así porque porque incorporan una cinta adhesiva en la parte superior que luego se adhiere a otro mechón creando una especie de sándwich.

¿Un plus? La colocación de la extensión no daña en absoluto el cabello natural o el cuero cabelludo (se colocan a dos 2cm aproximadamente por encima del nacimiento del cabello de la nuca por lo tanto deja libre la piel del cuero cabelludo), y su fijación es totalmente segura, además de que nadie notará que las llevas puestas.

¿Cuándo duran?

La vida útil de las extensiones depende mucho de cómo se mantengan. En el caso de las adhesivas, tendrán una duración de dos meses, pero después se pueden volver a colocar hasta tres veces más. Por lo tanto, podrás presumir de melena durante 6 meses.

Hay que tener en cuenta que cada mes y medio, nuestra melena natural habrá crecido cerca de centímetro y medio, por lo tanto las extensiones se habrán bajado y es necesario retirarlas para volverlas a subir y colocarlas de nuevo en su sitio.