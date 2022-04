La primavera ya está aquí y con ella trae nuestro esperado cambio de armario. Cada cambio de temporada trae consigo la oportunidad ideal para estrenar nuevas prendas, así como apostar por las diferentes tendencias de maquillaje. Ahora que por fin decimos adiós a la mascarilla, el maquillaje vuelve a estar más presente que nunca y con ello no podemos olvidar darle un toque de color a nuestros labios. Atrás quedaron los cacaos para hidratarlos en el frío y le damos la bienvenida a esos labiales que van a causar sensación en esta primavera.

El labial rojo es un básico que nunca pasa de moda y por eso esta primavera sigue siendo tendencia. Un tono que potencia nuestro rostro y que, en la mayoría de ocasiones, combina a la perfección con cualquier tipo de look. Es el color favorito de nuestros rostros más conocidos y esto es debido a que aporta estilo, sofisticación en nuestros labios y resalta nuestra feminidad. Como decimos, es un básico que siempre es tendencia y prueba de ello es que ha sido el color estrella de las últimas pasarelas. Siempre hay un rojo de labios que se adapte a ti y a tu bolsillo. En este sentido, la última colección de Sephora nos trae el «Rouge is not my name» por 13,99€, una barra de labios con textura final, flexible y moderna de larga duración.

Otro de los colores tendencia esta temporada es el labial rosa. Se trata de un color con el que darle alegría a nuestros labios y que podemos encontrar diferentes tonos que van desde los más tenues hasta los más fucsias. Los labios de este tono le dan un favorecedor toque a nuestro rostro y va con todo el tipo de pieles. Uno de nuestros favoritos es el «Trend Setter», el labial rosa de la colección de Chiara Ferragni. Se trata de un bálsamo ultra cremoso que le da un efecto natural y luminoso a nuestros labios. Lo encontrarás por 21,50€.

Otra de las tendencias de la primavera que tampoco pasa de moda son los labiales en tono nude, tanto en su versión mate como brillante. En las últimas semanas, el ejemplo perfecto de esto podemos encontrarlo en Marta Riesco, la mujer más buscada de la crónica social. La reportera es fiel a este tono y demuestra que favorece a todo tipo de piel. Un color ideado para favorecer las miradas y completamente versátil. En MAC encontramos el «Amplified lipstick» por 21,50€ que proporciona suavidad, cobertura completa y un acabado semi brillante.

Los labiales con efecto volumen

De la misma forma, para esta primavera se va a apostar también por los labiales que le dan un efecto voluminizador a nuestros labios y que actúan como una «inyección de ácido hialurónico». Conseguir unos labios carnosos ya no depende de un retoque y tan solo bastará con encontrar el labial con efecto «pumpling». Uno de los más económicos que encontramos en el mercado es el Labial Volumizing Extreme Catrice por 3,80€.