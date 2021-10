¿Eres de las que te atreves y no te importa cambiar de look? Con la llegada del invierno y dejando atrás el verano, el solecito y el calor… también dejamos atrás un pelo estropeado por el mar, la playa, sin brillo y con mucha sequedad.

Es por eso, que la mayoría de personas al empezar con una nueva rutina, decide cortar por lo sano y que su melena empiece desde cero también. Este ha sido el caso de la influencer, Natalia Osona, qué sin esperárselo ninguno de sus seguidores, los dejó ayer con la boca abierta.

Ella lucía una melena siempre bien cuidada con mechas rubias y un pelo largo, no obstante, en verano por muchos cuidados que te hagas, siempre se estropea el cabello y pierde toda la gracia de llevar una melena cuidada, hidratada y con brillo.

La empresaria no se lo ha pensado, y apareció ayer en su plataforma de Instagram con un cambio de look radical, unas mechas en color rubio que le favorecían y le daban más luz a la cara. Pero no sólo eso, decidió «meter tijera» como así dijo su peluquera, y le cortó una media melena de lo más original.

La influencer ha quedado de lo más contenta con su melena, nunca se había atrevido y el resultado ha sido fascinante. Le aporta luminosidad a la cara y parece que viviera en un verano constante.

Otra de las influencers más sonadas en las redes sociales y que ha apostado por unas mechas para este otoño, ha sido Rocío Osorno. Su cambio de look impactó a sus seguidores ya que decidió cortarse el flequillo y ponerse unas mechas muy finitas en tonos rubios claros.

Rocío no sólo destaca en sus redes por su estilismo, las prendas que lleva, su marca de ropa con vestidos espectaculares… sino también por cada cambio de look que se realiza ya que todo lo que hace, se convierte en tendencia.