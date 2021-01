Vicky Martín Berrocal ha querido compartir con sus seguidores cuál es su máscara de pestañas favorita. ¡Y tenemos todos los detalles!

Su estilo es impecable en cada evento o fiesta a la que acude; su pelo, rubio o moreno, recogido o suelto, siempre consigue enamorarnos; y su maquillaje, intenso a más no poder, no le puede favorecer más. Vicky Martín Berrocal es una de esas mujeres que, vayan a donde vayan, se hacen notar y eso, además de por sus siempre acertados looks, es gracias a su make up. Su mirada es una de sus señas de identidad.

Profundos y muy seductores, sus ojos resultan hipnóticos para todo aquel que se atreva a mirarlos. Y no nos extraña lo más mínimo. Y es que, aunque la materia prima no puede ser más buena (sus ojos brillan por sí solos), el maquillaje que usa para intensificarlos es de lo mejor. Sombras, máscara de pestañas, eyeliner… Unos secretos muy bien guardados con los que la diseñadora consigue deslumbrar a cualquiera y que por fin ha revelado.

La colaboradora de El show de Bertín siempre que puede apuesta por el mismo make up y consigue resultados espectaculares. ¡No hay más que verla! Para ello, se inspira en la técnica de medicina estética foxy eyes por la cual, a través de unos hilos dispuestos en la frente y en la sien, se consigue elevar la ceja y estirar también la parte externa del párpado superior. Sin embargo, a Vicky Martín Berrocal no le hace falta pasar por el quirófano para conseguir este efecto. Ella solo necesita una buena paleta de sombras marrones, ocres y terracotas (la suya es la Luxury Palette de Charlotte Tilbury), un poco de eyeliner negro y una buena máscara de pestañas. Y hoy, por fin sabemos cuál es su favorita.

La máscara de pestañas con la que Vicky Martín Berrocal consigue una mirada de infarto

La orgullosa madre de Alba Díaz este fin de semana ha querido charlar un poco con sus seguidores de Instagram y les ha pedido que le hagan preguntas. Una de ellas (y nuestra preferida), le pedía a la diseñadora que eligiese su máscara de pestañas favorita y ella, sin dudarlo, compartió a través de la red social su nombre. Se trata de la máscara de pestañas Hypnôse de Lancôme; un rímel de 18,36 euros que, gracias a su cepillo PowerFull con 306 cerdas, consigue abrir su mirada a la vez que ensalzarla.

De de un potente color negro, este producto reaviva la intensidad de los ojos y separa una a una las pestañas, dando un mayor volumen a estas. Además, su textura ultraligera le permite dar varias capas sobre las pestañas incrementando así su intensidad y mejorando el resultado. Una máscara de pestañas perfecta que ha conquistado a Martín Berrocal que pronto logrará robarte el corazón a ti también.