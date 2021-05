Si siempre has soñado con reducir la celulitis, este producto que nos presenta Marta Torné es perfecto para ti. ¡Pídelo como regalo del día de la madre!

Si buscas en Google «Cómo reducir la celulitis» en menos de 0,46 segundos te aparecerán 3.230.000 resultados en lo que te darán miles de remedios caseros, naturales o químicos para acabar con la también conocida como piel de naranja. Más de tres millones de webs que prometen ayudarte a deshacerte de la celulitis y no verla nunca más y que se resumen principalmente en practicar ejercicio, llevar una dieta sana, beber mucha agua, usar cremas anticelulíticas y hacerte un masaje de vez en cuando. Trucos que funcionan pero que, no obstante, no eliminan por completo este problemita. Porque seamos realistas, decir adiós a la celulitis es tarea imposible, cuanto antes lo entendamos, más felices seremos.

La celulitis es algo normal, la mayoría de mujeres la tienen y no debería ser motivo de vergüenza. Se trata de una inflamación del tejido celular que está debajo de la piel y que se produce cuando hay un problema de circulación sanguínea y linfática y, aunque podemos reducirla, es imposible eliminarla de manera total. Para ello, si es algo que verdaderamente nos preocupa, siempre podemos hacer mano de algún que otro producto diseñado para disimularla y hacer que los nódulos (que así es como se llama cada uno de los puntitos) sean más pequeños. Algo que ya ha hecho Marta Torné y que nos ha dejado con la boca abierta.

Así es cómo Marta Torné consigue reducir la celulitis

La actriz de Velvet Colección ha querido compartir con sus más de 490 mil seguidores en Instagram su último descubrimiento: un masajeador para reducir la celulitis que funciona de maravilla. «Os presento mi nuevo masajeador anticelulítico de Rowenta, la mejor manera de luchar contra la celulitis y la flacidez desde casa y de una manera superfácil. ¡Ya no hay excusas!»; escribía la presentadora en su perfil de la red social. «Sus beneficios son reducir la celulitis, remodelar tu cuerpo, reafirmar tu piel y potenciar los efectos de tus cremas. Se puede utilizar en piernas, glúteos, barriga y brazos y lo mejor de todo es que la puedes utilizar en la ducha o en la bañera», añadía.

Ella nos ha mostrado cómo se usa en los brazos a través de un original vídeo y, nada más verlo, ya nos han entrado ganas de probarlo. «Es el complemento ideal para poder conseguir tu mejor versión para este verano. Si eres constante, en dos semanas ya verás resultados. Y ya sabes, buena alimentación y dieta (pero eso todo el año y como estilo de vida)», concluía. Y razón no le falta; pues sin una alimentación equilibrada y sana, da igual el tratamiento de belleza que nos hagamos, que poco conseguiremos. ¡La dieta es la base de todo!