La actriz Maribel Verdú lleva siendo morena muchos años y ahora se ha pasado al bando de las rubias y el cambio no le puede quedar mejor porque le aporta calidez a su piel y mucha más luminosidad. El resultado está muy bien conseguido y encaje a la perfección con su base oscura.

«A veces soy Rubia». Y así tal cual, sin más que esas palabras, nos ha regalado una imagen de su cambio. Este nuevo tono le sienta fenomenal. No sabemos si se trata de un giro radical en su imagen por exigencias del guión o si realmente le apetece cambiar de registro, lo que sí sabemos es que este otoño las famosas no dejan de sorprendernos con cortes, colores nuevos y cambios de pelo que no esperamos. Hace poco os contábamos cómo Jessica Bueno ha arriesgado con un flequillo desigual que se ha convertido en tendencia esta temporada, o cómo la influencer Marta Lozano se ha pasado a la melena ‘clavicut’ tras un corte de 40 centímetros de pelo. Pues bien, ahora ha sido Maribel Verdú quien nos ha sorprendido para bien.

Así tenia el pelo antes de pasar por el salón de belleza.

Maribel Verdú se pasa al rubio dorado

Maribel ha conseguido un rubio dorado muy natural gracias a una técnica de degradado que tiene como objetivo conservar la raíz lo más natural posible. De hecho, dejar la raíces oscuras y en contraste con el resto de la melena está de moda. Pero eso sí, siempre en una versión elegante y NO ‘descuidada’.

Además nos encanta cómo ha peinado su cabello con ondas suaves, un estilo estilo atemporal e ideal para llevar tanto como el pelo largo o más corto. ¡A continuación, el resultado!

Todo parece indicar a que su nuevo look va a inspirar a muchas en su próxima visita a la peluquería. Además, apuesta por el corte de pelo midi a la altura de los hombros que, como ya sabemos, se ha posicionado como el corte del pelo del año. Y, no nos extraña porque queda bien a la mayoría de rostros, afina las facciones y crea sensación de volumen.

Ahora, solo queda esperar para saber si el cambio de la actriz es definitivo… o si recuperará su moreno oscuro de siempre. ¿Qué os parece?, ¿mejor rubio o morena? Hagan las apuestas.