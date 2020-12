A punto de dar a luz, María Pombo ha podido por fin hacer algo que llevaba mucho tiempo esperando: teñirse el pelo. La influencer más mediática ha aprovechado que ya ha superado el ecuador de su embarazo para ir a la peluquería sin ningún tipo de riesgo y dar un poco de vida y color a su cabello. Lo ha hecho, cómo no, en uno de los centros que Tacha Beauty tiene en Madrid. Esta línea de salones de belleza y bienestar dirigidos por Natalia de la Vega es una de las favoritas de las famosas más estilosas del momento. A ella acuden algunas de las melenas más envidiadas como puede ser Paula Echevarría, Rosanna Zanetti o Nuria Roca. Y no nos extraña, pues los resultados siempre son increíbles y la mar de acertados.

Como suelen hacer las actrices, modelos y presentadoras más famosas de nuestro país; la influencer española ha querido ponerse en las mejores manos para devolver ese brillo y lustre a su pelo, consiguiendo el rubio más alucinante gracias a diferentes técnicas de mechas y color. Un trabajo que la joven ha querido grabar y colgar en su cuenta de Instagram para que sus más de 1,7 millones de seguidores puedan disfrutar del proceso y del resultado final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

El acertado y sutil cambio de look de María Pombo con el que consigue volver a dar vida a su rubio

Aunque la transformación no sea radical (pues no ha cambiado sustancialmente de color ni de corte); lo cierto es que María Pombo ha conseguido mejorar con creces su melena sin despedirse de su tan característico rubio. La influencer confió plenamente en Juan Diego Teo, hair colorist de los centros Tacha Beauty, y aplicó ligeras mechas sobre su base combinadas con claroscuros que daba forma a su cabello. «A María le realizamos un trabajo muy minucioso de color a base de baby lights hiperfinas para aclarar el fondo de su base rubio oscuro, combinando con lights and shadows por el resto de la melena para crear el contraste y volumen deseado» explica el colorista de pelo que se encargó del cambio de look de la instagramer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juandiegoteo Hair colorist (@byjuandiegoteo)

Sin duda, se trata de una metamorfosis sutil, prácticamente inapreciable si no nos fijamos en los detalles. Pero es precisamente en esos detalles, en esas minucias, donde reside la clave del éxito. ¿O no lo creéis así? A nosotras María Pombo nos ha ganado de lleno con este maravilloso cambio de look. Sencillo pero extremadamente acertado, la joven se prepara con este paso por la peluquería para ser la madre primeriza más guapa y elegante del 2021. ¿Qué os parece? ¿Os animáis a dar vida a vuestra melena con unas mechas baby lights y un poco de lights and shadows (luces y sombras)? La idea no puede ser más apetecible, ¿o no?

