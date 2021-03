Sobre la alfombra roja de los Premios Goya 2021 no solo hemos visto los vestidos más alucinantes, sino que también nos han enamorado algunos looks beauty.

Estábamos deseando que llegara esta noche y hoy, por fin, ha llegado. Los Premios Goya 2021 corrían mucho peligro por culpa de la pandemia que afecta a medio mundo y este sábado, aunque con algunos cambios y limitaciones, se han podido celebrar. Y lo han hecho como siempre, regalándonos a todas grandes momentos beauty. Y es que su alfombra roja, además de ser sinónimo de elegantes estilismos y glamurosos diseños, también lo es de increíbles maquillajes y alucinantes peinados. El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga ha abierto sus puertas este 6 de marzo para que nuestras actrices favoritas hagan entrega de los galardones más importantes del cine español. Y, aunque hemos echado de menos a muchas de ellas, que no han podido acudir por limitaciones de aforo y medidas sanitarias; las pocas que han acudido han estado a la altura de la situación y nos han presentado las que sin duda serán las tendencias de belleza de la temporada.

Los mejores maquillajes y peinados de los Premios Goya 2021

Sobre la red carpet más atípica de sus 35 ediciones, han pasado mujeres increíbles (e increíblemente guapas) que nos han sabido inspirar de la mejor forma gracias a sus peinados y maquillajes. Destacan, cómo no, el peinado tan natural Belén Cuesta; el pelo siempre elegante de Ángela Molina, que recogía el Goya de Honor a su impresiónate carrera; el maquillaje de Penélope Cruz o el look de Paz Vega. Pero también ha habido grandes sorpresas que, sin duda, jamás nos pudiéramos haber imaginado. No hay más que ver el maquillaje de ojos tribal que ha llevado desde su casa la actriz Milena Smit, los párpados verdes de Aitana o las perlas que ha pegado a su rostro de Natalia de Molina.

Melenas sueltas y perfectamente alisadas; ojos marcados con ahumados de ensueño; recogidos muy historiados y labiales ha prueba de mascarillas son algunos de los elementos más destacables de esta gala. Make ups y hair styles que han logrado hacer que esta entrega de los Premios Goya 2021 no haya perdido ni una pizca de glamour a pesar de las circunstancias. Algo que desde aquí no podemos agradecer más.

Aunque no han sido muchas las famosas que han posado en el photocall, hemos querido seleccionar solamente ocho de ellas, las ocho más acertadas; para que así todas podamos hacernos una idea de cuáles serán las tendencias de belleza de esta próxima temporada de primavera. ¡Qué ganas de salir de casa para probarlas!