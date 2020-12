La joven diseñadora y colaboradora de ‘El Hormiguero’ nos sorprendió en su cuenta de Instagram con un maquillaje de ojos al que no nos tiene acostumbrados pero que nos fascina.

Está más que claro que este está siendo el año de Tamara Falcó. Desde que en 2019 ganase su temporada de Masterchef Celebrity, la joven no ha parado de unir un proyecto tras otro, convirtiéndose en uno de los rostros más cotizados de la televisión. Comenzó con su propio programa de cocina, Cocina al punto, junto al chef Peña; siguió como colaboradora en las noches del jueves en El Hormiguero; y dentro de poco nos sorprenderá a todos como miembro del jurado de El Desafío. Programas que no paran de cosechar éxitos y en los que la diseñadora hace gala de su naturalidad pero también de su envidiable estilo; con make ups y peinados de lo más acertado. Sin embargo, y aunque siempre trata de innovar con sus looks, jamás habíamos visto a Tamara con un maquillaje de ojos tan definido como el que ha usado en su última foto de Instagram.

La hija más chic de Isabel Preysler se ha decantado por el maquillaje «ojos de gata», una forma de delinear el contorno del ojo que abre la mirada y la hace más sensual. Es un delineado que se empezó a usar en los años 30 y que hasta ahora sigue siendo el buen aliado para realzar nuestra mirada. Aunque Tamara Falcó lo ha llevado por primera vez (o al menos de una forma tan marcada), este diciembre, nosotras te recomendamos que lo uses siempre que puedas, pues solo se necesita un poco de paciencia y algo de práctica para conseguir que quede perfecto.

Cómo conseguir el maquillaje de ojos de Tamara Falcó

Para conseguir este espectacular maquillaje, debes empezar trazando una línea desde el lagrimal hasta el final del ojo del párpado superior. Muchas personas prefieren pintar solamente la parte superior del ojo, que es la manera tradicional de hacer los cat eyes, pero también puedes pintarte la parte inferior del ojo también. Pinta la línea de agua y, después, la línea de pestañas inferior. Recuerda que el punto de partida sea siempre el lagrimal. Lo que hace que este delineado sea tan característico y tenga ese aire felino es continuar el trazado de la línea de pestañas superior. Es fundamental que los dos ojos queden iguales. Te sugerimos que empieces extendiendo la línea de pestañas superior poco a poco. Así podrás alargarla en caso de que una te haya quedado más corta que la otra.

Engruesa la línea superior desde la curvatura del ojo hasta el rabillo. Si lo haces en varias pasadas para que quede perfecta mucho mejor. Puedes usar un pincel para difuminar el trazo; esto le dará uniformidad al contorno, y hará que tu mirada sea más misteriosa y cautivadora. Un maquillaje de ojos no termina hasta que aparezca la máscara de pestañas! Con esta conseguirás alargarlas, que ganen volumen y que tu mirada sea más abierta.