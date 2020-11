La hija influencer de Paz Padilla ha querido enseñar a sus seguidores cómo conseguir su maquillaje más deslumbrante. Y sabemos todos sus trucos.

Conseguir un maquillaje natural, perfecto para el día a día, que sea deslumbrante pero que no que resulte demasiado intenso no es tarea fácil. Cuantos más productos usamos y cuantas más capas aplicamos, nuestra piel se ve más tratada y, por tanto, menos natural. Y es precisamente por ello por lo que no resulta nada sencillo conseguir un maquillaje efecto cara lavada con el que comenzar nuestro día de la mejor forma. Sin embargo, existe algún que otro truco que nos ayuda a conseguir ese efecto glow, que tanto nos gusta. Anna Ferrer Padilla los conoce de primera mano y es por ello por lo que ha querido usar su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 600 mil seguidores este make up tan brillante y de aspecto tan cotidiano.

La hija de Paz Padilla se ha hecho con una gran colección de productos de MAC Cosmetics, una de las grandes casas de maquillaje del mundo; y se ha puesto manos a la obra para crear un maquillaje diario de diez. Un make up que, sin necesidad de base ni demasiados pigmentos; consigue dar a la piel de nuestro rostro un aspecto de lo más deslumbrante y saludable. Y es que la joven influencer sabe de sobra lo que hace y ahora, aprovechando el formato de Reels e IGTV de la red social, no para de compartir con todos sus fans sus secretos de belleza. ¡Nos encanta!

Así es el maquillaje más deslumbrante de Anna Ferrer Padilla

Anna Ferrer busca, con este maquillaje, conseguir un look natural sin pasar mucho tiempo delante del espejo. Y lo consigue de la mejor forma. Utiliza primero una BB cream con un poco de pigmento, hidrata sus labios y aplica un poco de corrector beige en la zona de la ojera hasta disimularla un poco. Después, pasa directamente a los ojos. En ellos, enfatiza con una sombra clarita la forma de la cuenca y el párpado, se delinea el ojo en color negro y aplica una máscara de pestañas para dar énfasis a su mirada. Peina y fija sus cejas con un producto específico; aplica colorete y bronceador ligeramente y remata su look con un discreto pero bonito labial rosa. Tachán.

Si lo tuviésemos que definir con tan solo dos palabras, estas serían senicllo y eficaz. Y es que se trata de un maquillaje que cualquier persona puede llegar a hacer sin dedicarle mucho tiempo ni esfuerzo; pero cuyos resultados no pueden ser mejores. ¿Quieres saber cómo es el look más deslumbrante de Anna Ferrer Padilla? ¡Dale al play!