Maquillaje en un minuto para salir de noche que te salvará la vida

¿Tienes una salida improvisada? ¿Tienes que llegar perfecta a algún sitio y solo tienes un trayecto corto para maquillarte? ¿Te has ido de viaje y solo tienes un par de productos para hacerte un make up? Tranquila, estamos contigo y en el artículo de hoy te traemos un maquillaje facílismo, rapidísimo y de tendencia por el que todas te preguntarán y que no te llevará hacerlo más de un minuto. ¿Preparada?

Para este maquillaje tan solo necesitaremos el mismo bronceador que hayamos utilizado en el resto de nuestra cara (ese de confianza que va siempre contigo allá donde vayas) y lo vamos a aplicar sobre los parpados para darles un poco de color. Lo vamos a difuminar con movimientos circulares (si es que dispones de una brocha) y lo difuminas hacia arriba.

Consigue un maquillaje perfecto en tan sólo un minuto

El siguiente paso es la clave de este maquillaje y lo que te hará brillar (literal y metafóricamente) en tu salida nocturna. Se trata del brillo o Glitter Topper Glitterholic de L.A Girl, solo tendrás que aplicarlo a toquecitos encima de tus párpados y voilà la magia.

La fórmula de purpurina multidimensional de este producto tiene una base incorporada que se mantiene sin necesidad de adhesivos pegajosos.

Está aprobado por la FDA, por lo que se puede aplicar con seguridad en el párpado, en el ángulo interno o debajo de los ojos (¿alguien quiere camuflar las ojeras?) para una dosis instantánea de absoluto glamour. Una sola pasada y serás totalmente adicta al brillo.

Este look te deja el párpado con un precioso efecto mojado/metalizado que es absoluta tendencia esta primavera y por el que todo el mundo (te lo prometemos) te preguntará en tu próxima salida nocturna. Brillarás como nunca y con el menor esfuerzo posible.

Si quieres añadirle algo más al maquillaje para que sea un poco más elaborado (aunque así ya funciona de sobra) solo le tienes que añadir tu máscara de pestañas favorita y un poco de colorete para darte un aspecto más saludable un gloss para darle ese efecto brillante y jugoso a tus labios y estarás perfecta para cualquier evento.

¿Se te ha quedado algo en el tintero?

Coge papel y lápiz que en la galería encontrarás los productos con los que conseguir este maquillaje facilísimo y que (deberías) llevar siempre contigo.