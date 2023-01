Si eres de las que no puede salir de casa sin pasar por chapa y pintura, pero te gusta ir natural y sin que el make up se vea exagerado o artificial este es tu artículo. Anna Ferrer Padilla nos ha mostrado su maquillaje comodín que usa cuando quiere verse guapa y no quiere utilizar demasiado producto. Te contamos todos los tips de belleza para este efecto buena cara instantáneo, con un toque de glow.

Lo primero que debemos hacer para que nuestra piel se vea así de lisa y suave es hacer una doble limpieza facial que elimine los restos de cualquier producto, el exceso de grasa y los brillos. A continuación, usamos un sérum con efecto glow, si el que tienes es demasiado oleoso, usa dos gotas en tu crema hidratante de día o en tu protector solar, con eso será suficiente para hidratar tu piel. Lo si siguiente que necesitamos es un corrector un tono ligeramente más claro que el de tu piel, para tapar las ojeras e iluminar tu mirada. Si tienes algún granito o imperfección es hora de taparla, antes de que pasemos a la base. Además, puedes aplicarlo en los párpados superiores y en el arco de la ceja para que luego la sombra se adhiera mejor.

Prueba el maquillaje comodín de Anna Ferrer para ir a la oficina

El siguiente paso es utilizar, dependiendo de cómo veamos nuestro rostro, o una bb cream muy ligera o mezclar nuestra base de maquillaje con un sérum de ácido hialurónico para que sea más suelta y tenga menos cobertura. El paso que más trabaja Anna Ferrer es el bronceado en la parte del pómulo, para crear volumen y un aspecto jugoso a sus mejillas. Para ello solo necesitamos un bronzer en un tono un poco más oscuro que nuestra tez y aplicarlo justo por debajo del pómulo, casi sobre él.

Una vez lo hayamos difuminado con una brocha ancha, podemos aplicar el colorete, la hija de Paz Padilla utiliza solo unos toquecitos. Para que el pómulo no quede caído, intenta aplicarlo desde el pómulo hacia la sien y ligeramente debajo del ojo.

Utiliza el iluminador en puntos clave para no marcar las arrugas

Para que el maquillaje quede 100% natural necesitamos trabajar con tonos que se acerquen mucho al color de nuestra piel. Por eso, Anna utiliza una sombra un marrón muy difuminado que rasga el ojo y le da un aspecto felino, pero sin demasiado pigmento. Algunas utilizan el propio bronzer que han usado en los pómulos para unificar el color de la sombra y el contouring facial. Para acabar con los ojos, utiliza un rímel con goupillon de pelo largo para crear unas pestañas XXL y no realiza ni eyeliner ni pinta su línea de agua.

Para finalizar, lo más importante del maquillaje comodín de la influencer es un highligther de brillo neutro, sin tonos dorados, ni destellos rosas, ni pigmentos muy excéntricos. Para utilizarlo correctamente debemos imaginar una «C» que vaya desde el arco de la ceja hasta la parte superior del pómulo, pero… ¡Cuidado! Si tienes patas de gallo, utiliza el iluminador en zonas sin arrugas o las acentuarás más todavía, los puntos claves son: el lagrimal, el pómulo y el contorno del labio superior. Lo último que se aplica es un labial de aspecto cremoso en el color exacto de su tono de labios, nunca falla. ¡Listo! Maquillaje comodín en menos de 10 minutos.