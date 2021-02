Simple pero extremadamente elegante. Así es la manicura que ha elegido Paula Echevarría para celebrar este San Valentín tan atípico.

Aunque no hay una teoría exacta que explique a qué se debe el éxito de las influencers, sí que hay algunas pautas que todas ellas siguen y que las convierten en las auténticas reinas de Instagram. Una de estas pautas es, sin duda, la interacción con sus seguidores. Resulta especialmente agradable cuando, a través de las redes sociales, una famosa se dirige de manera directa a su audiencia y le permite hacerle preguntas, dar consejos o elegir sobre ciertos aspectos de su vida. Una forma de dar el poder a sus followers que favorece (y mucho) a todas instagramers. Una de las grandes expertas en esto es Paula Echevarría, que suele interactuar con sus fans en más de una ocasión, contándole algunos aspectos de su vida y pidiendo opinión en muchos de ellos.

No hay más que ver su última publicación en Instagram para darse cuenta. «¡Buenas tardes! Estos momentos de sofá también son necesarios. Yo descanso… él se mueve como si no hubiera un mañana»; escribía la protagonista de Velvet Colección en la red social haciendo referencia al bebé que espera con mucha ansia y que en unas semanas por fin podrá verle la carita. En ella, la actriz contaba cómo estaba a sus seguidores y ellos, así, la sentían mucho más cerca, como si realmente fuese su amiga. Pero esto no es todo; pues la futura mamá por partida doble remataba su jugada a través de las historias de la plataforma. En ellas, haciendo partícipes a todos sus fan de su día a día, pedía a estos que eligieran el color de su próxima manicura. ¡Una fantasía!

La manicura de San Valentín que han elegido sus seguidores

«Me voy a cambiar el color de uñas. Dudo entre dos. ¿Cuál me pongo?»; preguntaba Paula Echevarría a través de una encuesta en el que daba a elegir a sus followers entre un intenso rojo pasión o un rosita de lo más romántico. En ese momento, la influencer llevaba las uñas de un tono muy oscuro, casi negro. Y horas más tarde, haciendo caso a las opiniones de la mayoría democrática, se tiñó las uñas de un bonito rojo, ideal para celebrar el Día de los Enamorados. Y es que si hay un color que funciona de maravilla en estas fechas, eses es el rojo algo que tanto ella como sus seguidores parecen tener más que claro. «En honor a San Valentín»; dejaba claro tras pintar sus uñas y lo cierto es que no puede gustarnos más.