Si hay una tendencia en manicura que nunca pasa de moda, esa es la de las ‘Milky nails’ y esta temporada más que nunca. Se trata de un color de uñas en un tono blanco traslúcido que recuerda a la leche, de ahí su nombre. Nunca falla porque es súper versátil, sofisticado y el color es perfecto tanto para invierno como para verano. Es uno de los tonos favoritos de las celebrities, ya que además de resaltar tu color de piel, este esmalte clásico tiene el poder de rejuvenecer tus manos… ¡Te lo descubrimos!

Durante el invierno no basta con elegir un tono bonito para nuestras uñas para lucir unas manos perfectas. Además de eso, tenemos que tratar esta parte de nuestro cuerpo con especial cuidado. La piel de las manos, junto a la del rostro, es la más sensible a los agentes externos. Y durante el invierno, estas zonas son las más expuestas al frío y el viento, por lo que están más sensibles que nunca y pueden presentar rojeces, sequedad extrema e incluso grietas que nos provoquen sangrado. Para evitar esto, además de usar guantes, es indispensable que hidrates la zona a diario (mínimo dos veces al día) con una crema específica para manos. Y si puede ser con protección solar, mejor, ya que aunque no estemos en verano, con el paso del tiempo nos pueden aparecer manchas a causa de los rayos UV.

La manicura que te quita años de encima

Lucir unas uñas bonitas y sanas requiere de cuidados de belleza específicos. Existen herramientas que puedes utilizar para conseguirlo como una lima y un pulidor; un empujador de cutículas; un fortalecedor de uñas para mejorar su aspecto y evitar que se quiebren y se rompan; o aceites para suavizar las cutículas secas… Además de mantenerlas bien cuidadas, si quieres que tus manos luzcan súper estilosas, puedes optar por acudir a algún centro a hacerte unas uñas con esmalte semipermanente o también puedes aplicar uno tú misma desde casa.

Hay muchos tonos de uñas que son un clásico y nunca pasan de moda. En invierno, las que más vemos son el rojo, el granate o los tonos nude… Las ‘Milky nails’ son una opción perfecta. No tendrás problema con ellas, ya que es un tono que pega con absolutamente todo y encima consiguen un efecto visual que hace que tus dedos parezcan más largos y desvían la vista de cualquier imperfección que haya en tu piel.

Hazla en casa

Si quieres hacerte las ‘Milky nails’ de forma perfecta en casa, nosotras te contamos cómo. Solo necesitarás una lima todo en uno, un ‘top coat’ (un esmalte transparente con acabado brillo para que el color dure más y se vea más bonito) y un esmalte en un tono blanquito. El que nosotras hemos escogido para ti es el tono ‘138 Pre-Show Jitters’ de Essie, un tono marfil que está disponible en Primor y cuesta 8,95 euros. Pertenece a la colección ‘Gel Couture’ de la marca y promete un acabado efecto gel duradero sin necesidad de usar lámpara UV.

Para aplicarlo solo tienes que seguir tres sencillos pasos. Paso 1: lima tus uñas con cuidado con la lima para que queden suaves y lisas. Paso 2: aplica una capa del color, deja que se seque y aplica la otra. Paso 3: sella tu esmalte con el top coat de acabado gel y consigue un brillo infinito y una duración de hasta doce días. ¡Listo!