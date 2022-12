A sus 53 años, la belleza de Makoke es indiscutible. Sin embargo, los años no pasan en balde y, aunque tiene un rostro joven y favorecido, se ha regalado un tratamiento estético para lucir una cara más estirada y vital. Ella se ha sometido a la técnica conocida como ‘marcación mandibular’. Quieres saber más, ¿sigue leyendo?

La marcación del arco mandibular es una de las técnicas estéticas más demandadas en el mundo y algunas celebrities no lo ocultan. Con el firme objetivo de normalizar los cambios estéticos, en pro de una mayor seguridad física en uno mismo, rostros populares como Makoke han enseñado en muchas ocasiones sus retoques.

A través de sus perfiles sociales, la colaboradora de programas de ‘Telecinco‘, suele retransmitir sus visitas al médico estético con total normalidad. Sin medias tintas. Esta vez no iba a ser menos y nos ha enseñado su paso por las agujas para someterse a una marcación mandibular. Por cierto, su hija Anita Matamoros también decidió hacerse este retoque en primavera.

Makoke mejora el perfil de su mandíbula con la técnica que arrasa entre las ‘celebs’

Una técnica estética que consiste en realzar la zona de la mandíbula a través de pequeñas infiltraciones de ácido hialurónico. Gracias a este tratamiento conseguimos remarcar la zona y armonizar el rostro con unos resultados muy naturales y duraderos. La ex de Kiko Matamoros documentó todo el proceso con un vídeo y, también, muestra orgullosa el resultado final.

Makoke jamás ha ocultado que se apoya en la medicina estética para sobrellevar mejor el paso del tiempo, pero no es el único retoque al que se ha sometido en el último año. El pasado verano, reconoció que confió en la medicina estética para aumentar el volumen de sus glúteos, eliminar imperfecciones y asimetrías, así como elevar su trasero. «Estoy encantada, estoy feliz. Ha quedado muy bonito y natural. Ahora a seguir haciendo deporte”, dijo entusiasmada.

¿En qué consiste está técnica de marcaje mandibular?

Para saber en qué consiste la técnica de marcación mandibular hemos hablado con la doctora que ha tratado a Makoke. Es Elena Berezo. Ella nos cuenta que el objetivo de este tratamiento es «mejorar la apariencia de la mandíbula y el mentón». Nos explica que una de sus grandes ventajas es que NO es invasivo (no es un procedimiento quirúrgico), y es ideal para «reconfigurar el rostro, acentuando la mandíbula y el mentón, en el caso de los hombres, delineando o marcando el contorno del rostro en las mujeres, y contribuyendo a crear una expresión más juvenil en ambos». ¿El precio? Puede rondar los 800 euros.

La marcación mandibular se lleva a cabo colocando microinyecciones con ácido hialurónico en zonas específicas del rostro, para corregir pérdidas de volumen que pueden ser naturales o causadas por el proceso de envejecimiento. Dado que el efecto se mantiene de seis meses a un año, es aconsejable hacer este tratamiento una o dos veces al año, algo que debes considerar la valoración del médico estético especialista.

Se realiza en pocos minutos y los resultados se ven al instante. Además no requiere tiempo de recuperación ya que no suele dejar marcas, con lo cual el Makoke puede reincorporarse a su vida normal al salir de la clínica. Pero lo que sí tiene que hacer es evitar el gimnasio durante 12 horas y no exponerse al sol durante un tiempo.