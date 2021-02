La empresaria y socialité cuida su piel en invierno con unas lujosas cremas de Dior que, aunque no todas podemos permitírnoslas, nos encantaría probarlas.

Ella fue, sin lugar a dudas, una de las grandes reinas de esta cuarentena. Creó el concepto de confinamiento chic y gracias a sus maravillosas publicaciones en Instagram nos tuvo pegadas a la pantalla de nuestro móvil y haciéndonos de la rutina algo más entretenido. Carmen Lomana nos animó los meses de encierro como nadie gracias a sus videos enseñando sus amplias colecciones de moda y complementos. Muchos minutos de contenido audiovisual que además de amenizarnos los días en casa, nos dejaba aún más claro su alto poder adquisitivo. En su armario vimos prendas de marcas como Oscar de la Renta o Dolce & Gabbana; y en su vestidor descubrimos zapatos, bolsos y joyas de firmas como Chanel, Gucci o Prada. Ahora, casi un año más tarde, la socialité sigue conquistando a sus más de 465 mil seguidores con sus consejos y vídeos. En esta última ocasión, mostrado las lujosas cremas que utiliza para cuidar su piel en invierno.

«Me gustaría saber vuestra opinión sobre cómo cuidáis la piel en invierno», comentaba Carmen Lomana a sus fans. «Qué tipo de piel tenéis y si os gustaría haceros un estudio profundo de cuál es el estado de vuestra piel en este momento»; añadía. Una serie de preguntas que tenían mucho sentido. Y es que la estilosa influencer se había desplazado hasta El Corte Inglés de Castellana en Madrid para probar una espectacular máquina de Dior que consigue hacer un escáner a nuestro rostro y descubrir las necesidades de nuestra piel. Algo que la socialité ha probado en sus propias carnes y que le ha ayudado a elegir la crema que mejor le hace a su dermis.

La colección de lujosas cremas que ha conquistado a Carmen Lomana

Carmen Lomana, tras este riguroso estudio facial, ha comenzado a probar la nueva línea Capsule Total de Dior; una gama que, según ella misma, «da unos resultados estupendos». De los productos que la conforman, ella ya ha empezado a utilizar dos de ellos: el sérum y una de las cremas. «Me encanta el dúo de Serum Capture Total con un poder reafirmante asombroso y la crema superpotente que da energía a vuestras células regenerándolas. Os aseguro que si sois constantes notaréis un cambio radical en la piel. Lo estoy probando en mí»; contaba a sus seguidores.

Dos lujosas cremas que se unen a una gama algo más amplia en la que también podemos encontrar una crema más ligera y reafirmante y un contorno de ojos de lo más eficaz. «Nunca os la tenéis que ponerla muy cerca del ojo, si no en la zona orbital porque si no a veces es contraproducente»; explicaba la socialité. Sin duda, nos encantaría probarlos aunque es más que evidente que no son aptos para todos los bolsillos. ¡Nos conformaremos con las muestras que regalan si nos hacemos el escáner facial!