La diseñadora nos ha contado cuál es su secreto para tener una mirada libre de bolsas y ojeras. Un dúo antiojeras y antiarrugas con resultados en tan solo 4 semanas.

Ahora que ha llegado el calor extremo, la mirada cansada, las ojeras y bolsas están a la orden del día. Sobre todo por culpa de las altas temperaturas que hay aún cuando cae la noche, que nos hacen dormir peor que de costumbre. La falta de sueño, el cansancio y la mala alimentación que solemos llevar en verano son los culpables de que, en esta época del año, el contorno de nuestros ojos se vea más hinchado, arrugado y oscuro que de costumbre. Algo que se nota, además, con el paso de los años; pues con el tiempo se reduce la presencia de colágeno en la zona y esto se traduce en bolsas y arrugas más visibles de lo que nos gustaría. Un problema para el que Lourdes Montes parece haber encontrado la solución; ya que, según ha contado en su perfil de Instagram, la diseñadora ha descubierto un tratamiento antiojeras la mar de efectivo.

La mujer de Franciso Rivera suele recomendar a través de las redes sociales sus productos de belleza favoritos. O, como ella los llama, sus cuatro magníficos. Y es que, cada cierto tiempo la joven elije cuatro cosméticos que le han robado el corazón y los comparte en la plataforma con sus seguidores. Y estos últimos, de la gama New Eyes Icelandic Essence de Lico seguro que estarán en su próxima selección, pues no ha hablado más que maravillas de ellos.

El tratamiento antiojeras que ha conquistado a Lourdes Montes y que también te conquistará a ti

«El nuevo tratamiento de Lico, Icelandic Essence, es perfecto para reducir bolsas, ojeras y arrugas en el contorno de ojos. Está formado por dos productos: uno de día Icelandic Essence Eye Serum; y una mascarilla de noche Icelandic Essence A+S Mask. ¡En 4 semanas veréis los resultados!»; contaba a sus followers sobre su nuevo descubrimiento. Y no nos extraña, ya que hemos investigado en la web de la marca y hemos conocido todos los beneficios de este fantástico dúo antiojeras. ¡Es lo más!

Según se puede leer en la web de la firma, el tratamiento New Eyes Icelandic Essence revitaliza la mirada con la combinación de una innovadora mascarilla sin aclarado de uso nocturn y un serum ultraligero de uso diurno. Un tándem perfecto que consigue resultados prácticamente inmediatos no solo en la zona del contorno de los ojos, reduciendo visiblemente las bolsas y las ojeras; sino también eliminando casi al completo las arrugas de la zona superior del labio, popularmente conocidas como «código de barras». ¿Se puede pedir más? Nosotras creemos que no.